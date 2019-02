VfL Sassenberg hat den längeren Atem

War das schon die Vorentscheidung in Sachen Meisterschaft? Am Samstag stolperte mit Versmold der erste Verfolger, am Sonntag bezwangen Sassenbergs Frauen mit dem SC DJK Everswinkel II den zweiten. Dank des schwer erkämpften 36:34 (21:21)-Siegs im Topspiel hat sich der VfL einen Vier-Punkte-Vorsprung erarbeitet und die Verbandsliga fest im Visier.

„Bis zum Aufstieg ist es noch weit, aber der Sieg in Everswinkel ist sicherlich ein großer Schritt. Im Angriff haben wir über weite Strecken überragend gespielt, in der Abwehr nur in der zweiten Hälfte. Aber das hat letztendlich den Ausschlag gegeben“, freute sich Sassenbergs Trainer Daniel Haßmann nach dem torreichen Derby.

Handball Frauen-Landesliga, Everswinkel - Sassenberg 34:36 1/39 Handball Frauen-Landesliga, Everswinkel - Sassenberg 34:36 Foto: Rene Penno

Handball Frauen-Landesliga, Everswinkel - Sassenberg 34:36 Foto: Rene Penno

Handball Frauen-Landesliga, Everswinkel - Sassenberg 34:36 Foto: Rene Penno

Handball Frauen-Landesliga, Everswinkel - Sassenberg 34:36 Foto: Rene Penno

Handball Frauen-Landesliga, Everswinkel - Sassenberg 34:36 Foto: Rene Penno

Handball Frauen-Landesliga, Everswinkel - Sassenberg 34:36 Foto: Rene Penno

Handball Frauen-Landesliga, Everswinkel - Sassenberg 34:36 Foto: Rene Penno

Handball Frauen-Landesliga, Everswinkel - Sassenberg 34:36 Foto: Rene Penno

Handball Frauen-Landesliga, Everswinkel - Sassenberg 34:36 Foto: Rene Penno

Handball Frauen-Landesliga, Everswinkel - Sassenberg 34:36 Foto: Rene Penno

Handball Frauen-Landesliga, Everswinkel - Sassenberg 34:36 Foto: Rene Penno

Handball Frauen-Landesliga, Everswinkel - Sassenberg 34:36 Foto: Rene Penno

Handball Frauen-Landesliga, Everswinkel - Sassenberg 34:36 Foto: Rene Penno

Handball Frauen-Landesliga, Everswinkel - Sassenberg 34:36 Foto: Rene Penno

Handball Frauen-Landesliga, Everswinkel - Sassenberg 34:36 Foto: Rene Penno

Handball Frauen-Landesliga, Everswinkel - Sassenberg 34:36 Foto: Rene Penno

Handball Frauen-Landesliga, Everswinkel - Sassenberg 34:36 Foto: Rene Penno

Handball Frauen-Landesliga, Everswinkel - Sassenberg 34:36 Foto: Rene Penno

Handball Frauen-Landesliga, Everswinkel - Sassenberg 34:36 Foto: Rene Penno

Handball Frauen-Landesliga, Everswinkel - Sassenberg 34:36 Foto: Rene Penno

Handball Frauen-Landesliga, Everswinkel - Sassenberg 34:36 Foto: Rene Penno

Handball Frauen-Landesliga, Everswinkel - Sassenberg 34:36 Foto: Rene Penno

Handball Frauen-Landesliga, Everswinkel - Sassenberg 34:36 Foto: Rene Penno

Handball Frauen-Landesliga, Everswinkel - Sassenberg 34:36 Foto: Rene Penno

Handball Frauen-Landesliga, Everswinkel - Sassenberg 34:36 Foto: Rene Penno

Handball Frauen-Landesliga, Everswinkel - Sassenberg 34:36 Foto: Rene Penno

Handball Frauen-Landesliga, Everswinkel - Sassenberg 34:36 Foto: Rene Penno

Handball Frauen-Landesliga, Everswinkel - Sassenberg 34:36 Foto: Rene Penno

Handball Frauen-Landesliga, Everswinkel - Sassenberg 34:36 Foto: Rene Penno

Handball Frauen-Landesliga, Everswinkel - Sassenberg 34:36 Foto: Rene Penno

Handball Frauen-Landesliga, Everswinkel - Sassenberg 34:36 Foto: Rene Penno

Handball Frauen-Landesliga, Everswinkel - Sassenberg 34:36 Foto: Rene Penno

Handball Frauen-Landesliga, Everswinkel - Sassenberg 34:36 Foto: Rene Penno

Handball Frauen-Landesliga, Everswinkel - Sassenberg 34:36 Foto: Rene Penno

Handball Frauen-Landesliga, Everswinkel - Sassenberg 34:36 Foto: Rene Penno

Handball Frauen-Landesliga, Everswinkel - Sassenberg 34:36 Foto: Rene Penno

Handball Frauen-Landesliga, Everswinkel - Sassenberg 34:36 Foto: Rene Penno

Handball Frauen-Landesliga, Everswinkel - Sassenberg 34:36 Foto: Rene Penno

Handball Frauen-Landesliga, Everswinkel - Sassenberg 34:36 Foto: Rene Penno

Die 300 Zuschauer sahen in der Everswinkeler Kehlbachhalle vor allem in der ersten Hälfte ein echtes Feuerwerk. Beide Teams vernachlässigten die Abwehrarbeit und schlugen ein solch hohes Tempo an, dass das Schiedsrichtergespann zeitweise überfordert war.

Endergebnis zur Pause

In einer ausgeglichenen Partie zog zunächst der SC DJK auf 7:4 davon, ehe der VfL eine starke Phase zu einer 12:9-Führung nutzte. Beim Seitenwechsel stand bereits ein mögliches Endergebnis auf der Anzeigetafel, hieß es doch 21:21.

Konzentration lässt nach

Im zweiten Abschnitt stockte der Angriffswirbel beider Teams ein wenig, da zum einen die Konzentration ein wenig nachließ und zum anderen die Deckungsreihen besser zupackten.

Gast zieht am Ende davon

50 Minuten lang lieferten sich die beiden Teams ein Match auf Augenhöhe, doch beim SC DJK lief nach der 30:28-Führung fast nichts mehr. „Das hatte vor allem mit der Roten Karte für Annika Thiemann zu tun, sie hat uns sehr gefehlt. Leider haben uns die Schiedsrichter in der entscheidenden Phase benachteiligt“, regte sich Everswinkels Trainer Uwe Landau auf. Um dann aber dem Gegner zu gratulieren: „Sassenberg war einfach einen Tick besser. Die Mannschaft hat sich den Sieg verdient und steht zurecht an der Spitze.“

Everswinkel II: Wellenkötter, Kleinschnittger - Schänzer, Bödding (je 7), Thiemann (7/5), Hengemann (4), Tertilt, Zepke, Benten (je 2), Knirck (2/1), Dartmann (1), König, Thiele, Holtstiege. Sassenberg: Klemann, Marciniak - Stockmann (11), Klünker (7), Haßmann (7/1), Herweg, J. Bastiaan (je 3), Meinersmann (2), Marks, C. Zumbrink (je 1).