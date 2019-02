Im ersten Viertel kamen die Warendorfer immer besser ins Spiel und gingen mit einer knappen 22:19-Führung in die erste Pause. Dank eines starken Starts in den zweiten Abschnitt bauten sie der Vorsprung zwischenzeitlich sogar auf 39:28 aus. Kinderhaus unterstrich anschließend seine Qualitäten, so dass die WSU zur Halbzeit hauchdünn mit 47:46 führte.

Kinderhaus kommt zurück

Dank starker Defensivarbeit verteidigten die Warendorfer im dritten Viertel ihre Führung und gingen mit einem 65:61 in den letzten Abschnitt. Nach einem sehr guten Start wuchs der Vorsprung der WSU zwischenzeitlich wieder auf zehn Punkte an. Kinderhaus fand jedoch zurück ins Spiel und übernahm zwischenzeitlich selbst die Führung.

Freiwurf in letzter Sekunde

Nachdem die WSU in der letzten Minute den Ausgleich erzielte, hatte der Trainer der Gäste seine Emotionen nicht im Griff und wurde mit einem technischen Foul bestraft. So bot sich bei noch einer zu spielenden Sekunde für die WSU die Chance, von der Freiwurflinie zu punkten. Andreas Joachim verwandelte eiskalt, in der letzten Sekunde des Spiels konnte Kinderhaus nicht mehr zurückschlagen.

Am kommenden Wochenende reisen die Warendorfer Basketballer – erneut als krasser Außenseiter – zum Spitzenreiter nach Emsdetten.

Warendorf: Joachim (23), Bürgel (20), Kollhoff (17), Kröger (14), Stratmann (8), Harnischmacher (4), Nikoleizik, Dedek.