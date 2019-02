BBC Warendorf stellt Essens heiße Bären kalt

Das war eine Ansage an den direkten Konkurrenten: Mit 73:52 (37:23) bezwang der BBC Warendorf die Hot Rolling Bears Essen und bleibt im Rennen um den zweiten Rang in der 2. Rollstuhlbundesliga Nord, der zur Teilnahme an der Relegation zum Aufstieg in die Bundesliga berechtigt. Mit dem Erfolg verkürzte der BBC den Rückstand auf Essen auf vier Punkte.

Es gibt Tage, da klappt einfach alles. Der Samstag war für den BBC ein solcher Tag. Vor 200 Zuschauern in der Sporthalle der Josefschule lieferten die Hausherren von der ersten Sekunde an ab und machten Druck auf die Gäste. Rasch wuchs der Vorsprung auf 16:2. an.

Rollstuhlbasketball 2.Liga, Warendorf - Essen 73:52 1/13 Rollstuhlbasketball 2.Liga, Warendorf - Essen 73:52 Foto: Penno

Viele Fans rieben sich verwundert die Augen ob des rasanten Auftritts der heimischen Rollstuhlbasketballer. Erwartet wurde eine spannende Partie, ähnlich wie im Hinspiel. Weil bei Essen mit Ilse Arts wegen eines Einsatzes in der Nationalmannschaft eine wichtige Akteurin fehlte, hatten die Warendorfer einen kleinen Vorteil auf ihrer Seite.

Es lag aber nicht nur daran, dass der BBC seinen Konkurrenten um den begehrten zweiten Rang fast die gesamten 40 Minuten unter Kontrolle hatte. Wie aus einem Guss präsentierte er sich. Eine schwache Phase, die immer mal wieder eintritt – geschenkt! Auf die stärkeren Momente der Gäste aus dem Ruhrpott hatte der BBC immer eine Antwort parat. Auch, als der Vorsprung mal auf zwölf Punkte schrumpfte.

„Da haben wir Glück gehabt, dass wir im richtigen Moment wieder da waren“, meinte BBC-Trainer Marcel Fedde . „Wir haben uns das Glück aber auch erzwungen.“

Keine Frage, Fedde war mit der Vorstellung „total zufrieden. Wie wir angefangen haben, war unheimlich stark.“ Das zog sich wie ein roter Faden durch das gesamte Spiel. Angetrieben von der tollen Stimmung in der Halle ließ der BBC nie nach und verdiente sich diesen Erfolg, mit dem er weiter im Rennen bleibt. Nur: „Wir hoffen, dass Essen noch mal stolpert“, weiß Marcel Fedde, dass auch ein wenig Schützenhilfe notwendig ist.

Auf jeden Fall war es ein erfolgreicher Spieltag. Zuvor hatte die zweite Garnitur des BBC zwei Siege beim Oberliga-Spieltag gefeiert.

BBC: Müller (35), Wibbelt (20), Niehaus (6), Hoffmann, Tsatsoulis, Heichel (je 4), Kolkilic, Heseker.