Sassenberger Motor stottert gegen Borgholzhausen nur in der Anfangsphase

Sassenberg -

Einen weiteren Schritt in Richtung Verbandsliga machte der VfL Sassenberg am Samstagabend in eigener Halle: Er bezwang den Rangsechsten TuS Borgholzhausen glatt mit 35:25 (18:13).