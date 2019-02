Dreifacher Migov lässt Everswinkel in Warendorf jubeln

Die favorisierten Gastgeber kamen nur schwer ins Spiel, leisteten sich unzählige Abspielfehler und sahen bei den Kontern des SC DJK immer wieder alt aus. Philipp Hövener ließ zwar nach einer knappen Viertelstunde eine dicke Chance aus, ansonsten hatte seine WSU in Abschnitt eins aber nicht viel zu bestellen.

Fußball Kreisliga A, Warendorf - Everswinkel 2:3 1/16 Fußball Kreisliga A, Warendorf - Everswinkel 2:3 Foto: R. Penno

Fußball Kreisliga A, Warendorf - Everswinkel 2:3 Foto: R. Penno

Fußball Kreisliga A, Warendorf - Everswinkel 2:3 Foto: R. Penno

Fußball Kreisliga A, Warendorf - Everswinkel 2:3 Foto: R. Penno

Fußball Kreisliga A, Warendorf - Everswinkel 2:3 Foto: R. Penno

Fußball Kreisliga A, Warendorf - Everswinkel 2:3 Foto: R. Penno

Fußball Kreisliga A, Warendorf - Everswinkel 2:3 Foto: R. Penno

Fußball Kreisliga A, Warendorf - Everswinkel 2:3 Foto: R. Penno

Fußball Kreisliga A, Warendorf - Everswinkel 2:3 Foto: R. Penno

Fußball Kreisliga A, Warendorf - Everswinkel 2:3 Foto: R. Penno

Fußball Kreisliga A, Warendorf - Everswinkel 2:3 Foto: R. Penno

Fußball Kreisliga A, Warendorf - Everswinkel 2:3 Foto: R. Penno

Fußball Kreisliga A, Warendorf - Everswinkel 2:3 Foto: R. Penno

Fußball Kreisliga A, Warendorf - Everswinkel 2:3 Foto: R. Penno

Fußball Kreisliga A, Warendorf - Everswinkel 2:3 Foto: R. Penno

Anders die Everswinkeler: Sie konterten gefährlich und jubelten dank Migov innerhalb von 120 Sekunden gleich zweimal: Zunächst traf er aus kurzer Entfernung nach toller Vorarbeit von Marian Brügger (20.), dann nach einem langen Pass aus der eigenen Hälfte.

Kieskemper scheitert an Lemke

Direkt nach der Pause verpasste Brügger frei stehend das 3:0, was sein Kollege Migov in Minute 55 nachholte. Dreimal durfte er es probieren, dann lag der Ball im WSU-Tor. Die letzte Hoffnung der Gastgeber verflog in der 64. Minute, als Bernd Kieskemper mit einem Elfmeter (nach Foul an Laurence Wacker) an SC-DJK-Keeper Tim Lemke scheiterte.

Endspurt kommt zu spät

Kurz danach ließ Tom Kruse die große Chance zum vierten Treffer aus, dann machte es die WSU noch einmal spannend. Lennart Burchardt traf zum 1:3 (79.), Wacker in der Nachspielzeit zum 2:3. Doch dabei blieb‘s.

„Meine stark ersatzgeschwächte Mannschaft hat eine super Leistung abgeliefert und verdient gewonnen. Allerdings haben wir es am Ende unnötig spannend gemacht“, bilanzierte Everswinkels Trainer Enver Rama.

Seine Gegenüber Lukas Krumpietz war natürlich schwer enttäuscht: „Wir sind nie an unsere Normalform herangekommen und haben verdient verloren.“

Warendorf: Wilmer - Freye, Fromme (83. Steinkamp), Lennart Burchardt, Schwienhorst - Kieskemper, Lasse Burchardt, Lauhoff - Sickmann, Hövener (60. Schütte), Gösling (38. Wacker). Everswinkel: Lemke, Franze, Tahiraj, Schöppner, Rolle (78. Brüning) - Höft (52. J. Rama), Klass, K. Hasani, Brügger, Kruse - Migov (59. Wickensack). Tore: 0:1 + 0:2 + 0:3 Migov (20. + 22. + 55.), 1:3 Lennart Burchardt (79.), 2:3 Wacker (92.). Bes. Vorkommmis: Kieskemper scheitert mit FE an Lemke (64.).