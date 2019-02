In den ersten dreißig Minuten hatte sich ein solch deutlicher Sieg noch nicht unbedingt abgezeichnet. Die abstiegsgefährdeten Gäste wehrten sich nach Kräften und lagen in den ersten zehn Minuten sogar zweimal in Führung. Doch Everswinkel glich immer wieder aus und setzte sich nach einer Viertelstunde erstmals mit drei Treffern ab (8:5). Dabei blieb es bis zur Pause.

Nach dem Wechsel war dann die Luft raus bei den Gästen. Der SC DJK startete mit einem 4:0-Lauf in den zweiten Abschnitt und distanzierte den TSV damit entscheidend. Sowohl offensiv als auch in der Deckung lief bei Everswinkel alles zusammen, Tor um Tor setzten sich die Gastgeberinnen ab und boten ihrem Publikum viele Tore. Und auch hinten glänzte die Heinz-Sieben, die nach der Pause nur sechs Gegentreffer zuließ.

„In der ersten Halbzeit haben wir nur so viel getan, wie wir mussten. Die zweite Hälfte war super, auch weil Hahlen die Kräfte ausgingen“, erzählte Trainerin Franziska Heinz.

SC DJK: Kluge, Mohr – Stelthove (7/1), Steinhoff (6) Silvers (5/1), Behrens (4/2), Große-Schute, Herzberg (je 3), Altun, Schüler (je 2), Jäger, Zepke, Büscher.