Warendorfer SU fegt SC DJK Everswinkel aus der Halle

Wer auf ein spannendes Derby zwischen den Handballern der Warendorfer SU und des SC DJK Everswinkel gehofft hatte, wurde schnell enttäuscht. Zu eindeutig waren die Kräfteverhältnisse. Ging es im Hinspiel noch ganz eng zu, fegten die Warendorfer ihre Gäste in eigener Halle mit 33:21 (15:8) aus der Halle.

Natürlich war Warendorfs Coach Stefan Hamsen hochzufrieden: „Wir haben heute den Leistungsunterschied auf die Platte gebracht. Wir haben in der Deckung sehr gut gestanden und Everswinkel vorne zermürbt.“

Handball Bezirksliga, Warendorf - Everswinkel 33:21 1/18 Handball Bezirksliga, Warendorf - Everswinkel 33:21 Foto: R. Penno

Die Gemütslage bei seinem Gegenüber Thomas Steinhoff war naturgemäß eine andere: „Ich bin schon enttäuscht heute. Mir hat die Verbissenheit gefehlt, die man für solch ein Derby braucht. Wir können uns über die klare Niederlage nicht beschweren, die war hochverdient.“

WSU legt Blitzstart hin

Die Sportunion war von der ersten Sekunde an bemüht, für klare Verhältnisse zu sorgen. Und das gelang: Mit einem ganz starken Jan Kolodzei im Tor legte die WSU einen Blitzstart hin und führte nach nur 13 Minuten mit 6:1. Everswinkel bekam nie Zugriff auf das Spiel, versuchte es immer wieder mit harmlosen Abschlüssen.

„Damit kann man Warendorf nicht locken“, wusste Steinhoff. Gegen Ende von Halbzeit eins kam Everswinkel immerhin auf drei Tore heran, brachte die Sportunion aber nicht ernsthaft in Gefahr.

Die Luft ist früh raus

Auch nach der Pause blieb die Begegnung äußerst einseitig, die WSU war in Spiellaune und zog immer weiter davon. So stand am Ende ein ganz lockerer Derby-Erfolg für die Gastgeber.

WSU: Kolodzei, Hartmann – Schemann, Baggeroer (je 8), Nitsche (5), Ellebracht (5/2), Bilitewski (3/2), Wiedeler (2), Linnenbank, Strüwing (je 1), Weber, Tönnies, Hippler. SC DJK: Herweg, Krefting – Loick-Feidieker (5), R. Wierbrügge, Kruse (je 4), Homann (4/1), T. Brochtrup (2), Kleibolt, Sieling (je 1), Hillebrand, Götz, Ruthenbeck, N. Brochtrup.