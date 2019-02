Damit hatte kaum einer gerechnet: Die ersatzgeschwächten Everswinkeler gewannen das Derby bei der favorisierten Warendorfer SU, die in Bestbesetzung antrat. Vor der enttäuschenden Kulisse von gerade einmal 130 Zuschauern enttäuschten die Hausherren auf der ganzen Linie und boten eine der schwächsten Saisonleistungen. „Warum, kann ich auch nicht sagen. Vielleicht wäre das Spiel ganz anders gelaufen, wenn Philipp Hövener die dicke Chance zum 1:0 genutzt hätte“, rätselte WSU-Trainer Lukas Krumpietz .

Der Gast aus Everswinkel zeigte eine fast fehlerfreie Leistung und hatte in Marian Brügger und dem dreifachen Torschützen Eugen Migov seine herausragenden Akteure. Am Ende musste der SC DJK aber noch zittern, weil er einige klare Chancen ausgelassen hatte. „Die Jungs haben sich an die Vorgaben gehalten und ihre Aufgaben erfüllt“, freute sich Trainer Enver Rama. Mal sehen, ob das in einer Woche gegen Spitzenreiter Borussia Münster auch so klappt.

Die Borussen haben jetzt nur noch den VfL Sassenberg im Nacken, der seinen Angstgegner Westbevern ganz sicher mit 3:1 bezwang und weiterhin fünf Punkte zurück liegt. Mann des Tages war der genesene Tobias Brand, der mit seinen drei Toren ein gelungenes Comeback feierte und vor den Wochen der Wahrheit wieder topfit ist. In den kommenden Spielen daheim gegen Warendorf und bei Borussia Münster wird sich zeigen, ob der VfL weiter um die Meisterschaft mitmischt.

Einen perfekten Start ins neue Jahr erwischte der SC Hoetmar – trotz einer miserablen Vorbereitung. Mit dem schwer erkämpften 1:0 über Gelmer rückt der Klassenerhalt ein weiteres Stück näher, einziger Wermutstropfen war die Kopfverletzung von Mohammad Zaka.

Bezirksligist TuS Freckenhorst scheint seine starken Formschwankungen auch im neuen Jahr beizubehalten. Eine Woche nach dem 4:1 über Rhynern folgte die bittere 0:2-Schlappe beim Abstiegskandidaten SuS Ennigerloh. Damit bleibt der TuS im grauen Mittelfeld hängen.