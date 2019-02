Freckenhorster Keanu Nagel schafft EM-Qualifikation

Der Degenfechter belegte beim Cadet Circuit in Bratislava Platz 112 unter den insgesamt 350 Startern, die um die letzten Qualifikationspunkte kämpften. Für Nagel – nach langer Verletzungspause – eine große Herausforderung. Nur zwei Punkte lag er vor dem Dritten der Nominierungsrangliste – Sedat Bakay aus Tauberbischofsheim.

Trotz durchwachsener Vorrunde gelang dem Marienschüler sicher der Sprung unter die letzten 128. Er bezwang seinen russischen Herausforderer Semen Zhukov 15:10.

Im K.o. der letzten 128 ließ der Russe Kirill Onishchuk seinem Gegenüber Nagel kaum eine Trefferchance. Der Freckenhorster verlor 7:15.

„Eigentlich keine sehr ruhmreiche Leistung“, so Nagel nach dem Turnier: „Ich wollte es wenigstens unter die letzten 64 schaffen. Aber das war hier heute schon Weltmeisterschaftsniveau mit Startern aus Kanada, den USA, den skandinavischen Länder und Australien.“ Trotzdem haben die Punkte knapp für die Qualifikation gereicht.

Am 20. Februar startet Nagel mit der Deutschen Fechter-Equipe nach Neapel und von dort geht es weiter zum Wettkampfort nach Foggi.

Beim Länderpokal in der Slovakei trat Nagel erstmalig in der Mannschaft „Germany 1“ an! „Mein Dreamteam“, so Nagel begeistert: „Ich bin der Jüngste im Team und hatte mir schon zum Saisonstart gewünscht, vorne mit dabei sein zu dürfen. Meine Kaderkollegen werden in diesem Jahr zum Saisonende in die Kategorie Junioren wechseln, für mich also eine tolle Chance, schon jetzt dabei sein zu dürfen.

Drei der vier Nominierten stammen aus Nordrhein-Westfalen, Nagels westfälischer Kollege Cedric Fast trainiert beim BTG Bielefeld. Die beiden verbindet eine mehrjährige Fechtfreundschaft. Sedat Bakay startet für Tauberbischofsheim und Fabio Murro für den OFC Bonn.

In Bratislava erreichte das Team von Kader-Bundestrainer Jörg Fiedler Rang 15 von 72 Teams aus der ganzen Welt. Für das 128-Tableau erhielt Nagels Team ein Freilos und setzte unter den letzten 64 das Team Deutschland V mit 45:32 Treffern außer Gefecht. Großer Jubel auch im 32-Tableau, denn auch die Mannschaft Italien III bezwangen die motivierten deutschen Fechter mit 45:32. Erst unter den letzten 16 stoppte USA III mit 45:38 Treffern die deutschen Nachwuchsfechter.

„Bei auf den Europameisterschaften in einer Woche sind wir an Platz acht gesetzt. Das ist schon einmal eine gute Ausgangsposition“, so der Freckenhorster Degenfechter, der ab Samstag für den Deutschen Fechterbund in den Einzelwettkämpfen in Foggia und am 27. Februar mit Deutschland 1 im Nationenwettbewerb antritt.

„Ich habe mir das gesamte letzte Jahr immer wieder vorgestellt, das ich bei der EM starten kann, bei den vielen verletzungsbedingten Pausen in 2018 war die Qualifikation schon fast dramatisch. Ich bin überglücklich und meinem Heimtrainer Lajos Csire aus Krefeld, meinen Mentoren und meiner Familie unendlich dankbar für die mega Unterstützung“, so Nagel. Mit welchen Erwartungen reiste er nach Italien? „Ich möchte vorne mitmischen, alles geben und auf das Quäntchen Glück hoffen, das man manchmal braucht, wenn es eng wird“, so der zuversichtliche Freckenhorster Keanu Nagel.