„In der letzten Saison haben wir in der Damen-Bezirksklasse und gegen Teams wie Dreierwalde und Dickenberg gespielt. Zum Teil waren die Spiele kürzer als die Anfahrt“, erinnert sich Andrea Ohlmeier . „Das machte wenig Spaß.“ In der dieser Saison hätte sich die Situation verschlechtert, sollte der SC doch in der „Ruhrpott-Staffel“ antreten und wochentags in Recklinghausen oder Waltrop spielen.

Kein Gezicke mehr

Wie Heike Kappelhoff berichtet, sei man sich nach der Staffeleinteilung schnell einig gewesen, sich aus der Damen-Bezirksklasse zurückzuziehen und künftig nur noch gegen Männerteams zu spielen: „Ansonsten hätte der Großteil von uns auch aufgehört Tischtennis zu spielen.“ Die Entscheidung haben die Damen bislang nicht ansatzweise bereut. „Die Anfahrtswege sind deutlich kürzer und es macht super viel Spaß gegen die Herren zu spielen“, sind sich Alina Flaßkamp, Andrea Ohlmeier und Heike Kappelhoff einig. Außerdem müsse man sich nicht mehr über das Gezicke einzelner Gegenspielerinnen aufregen.

Positives Feedback

In der Hinrunde sind die Damen in der 3. Kreisklasse knapp an der Qualifikation für die Meisterrunde gescheitert. Ein Grund könnte die Umstellung vom Damen- auf den Männerbereich gewesen sein. „Die Männer spielen deutlich offensiver und es gibt kein blödes Rumgeschubse“, sagt Alina Flaßkamp. Insgesamt würden die Damen aus Hoetmar durchweg positives Feedback bekommen. „Manche Männer verlieren aber ungern gegen Frauen“, weiß Heike Kappelhoff.

Am Freitag traf die Mannschaft auf die Herren der SG Telgte V. „Uns ist es egal, ob wir gegen Männer oder Frauen spielen“, sagte Andreas Hellmann: „Hauptsache, wir haben Spaß beim Tischtennis.“ Eine reine Damenmannschaft im Herrenbereich sei zwar ungewöhnlich. Gleichwohl würden auch in anderen Mannschaften vereinzelt Damen mitspielen.

Gruß von der Tabellenspitze

Das Spiel gewann der SCH mit 8:4. Heike Kappelhoff (3) und Alina Flaßkamp punkteten in ihren Einzeln sowie im Doppel. Drei weitere Spiele gewann Jugendspieler Jannik Stork, der aufgrund krankheitsbedingter Ausfälle aushalf. Nach dem vierten Rückrundensieg grüßen die Damen übrigens ungeschlagen von der Tabellenspitze.

Picknick statt Flaschenbier

Auch nach den Spielen haben die Damen ein festes Ritual. Während ihre männlichen Gegenspieler mit einer Flasche Bier anstoßen, treffen sie sich zum Picknick. Insofern bleibt Hoetmar III in der 3. Kreisklasse die etwas andere Mannschaft. Zum Team gehören Marion Heuckmann, Birgit Elkmann, Heike Kappelhoff, Andrea Ohlmeier, Alina Flaßkamp, Birgit Venns und Annette Freitag.