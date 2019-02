Warendorfer SU muss Maik Richter bremsen

Bezirksliga : Everswinkel - Sparta Münster, So 17 Uhr

„Das ist nach der unerfreulich glatten Schlappe in Warendorf jetzt genau der richtige Gegner“, meint Everswinkels Trainer Thomas Steinhoff. Seine Jungs wollen sich gegen den Aufstiegskandidaten rehabilitieren. Die mit neun Siegen in die Saison gestarteten Münsteraner sind auf Rang drei abgerutscht, weisen den besten Angriff der Liga auf und dürfen sich keinen Ausrutscher erlauben. Everswinkel muss auf Marvin Schänzer, Raphael Wierbrügge, Tim Götz und Tim Brochtrup verzichten.

Bezirksliga: Recke - Warendorf, Sa 18.45 Uhr

Platz zwei bis zum Saisonende verteidigen“, lautet das Motto der Warendorfer SU. Der Aufsteiger aus Recke soll für WSU-Trainer Stefan Hamsen und seine Schützlinge kein Stolperstein werden, er hat sich mit 16:18 Punkten bestens akklimatisiert. „Herausragender Spieler ist Torjäger Maik Richter . Den müssen wir in den Griff bekommen“, fordert Hamsen, der bis auf Steffen Ahlke alle Spieler einsetzen kann und wieder einen seiner drei Keeper pausieren lassen wird.

Frauen-Oberliga: Minden-Nord - Everswinkel, Sa 17.30 Uhr

Drei Siegen in Folge möchten die Everswinkelerinnen den vierten folgen lassen. Das Hinspiel gewannen sie daheim sicher mit 32:26, in fremder Halle dürfte es schwieriger werden. „Sicherlich peilen wir einen weiteren Erfolg an. Aber das dürfte alles andere als einfach werden und klappt nur, wenn wir eine konzentrierte Vorstellung abliefern“, vermutet Everswinkels Trainerin Franziska Heinz. Ihre Mannschaft ist Vierter, die Ostwestfalen nehmen Rang acht ein.

Frauen-Landesliga: Sassenberg - Sparta Münster, Sa 19 Uhr

Der nächste Schritt auf dem Weg in die Verbandsliga dürfte einer der leichteren werden. Schließlich empfängt Spitzenreiter VfL Sassenberg am Samstag mit der DJK Sparta Münster den abgeschlagenen Tabellenletzten, der erst einen einzigen Punkt eingefahren hat. „Natürlich wollen und müssen wir gewinnen. Aber wir vergessen nicht, dass wir vor Kurzem gegen den Vorletzten aus Roxel eine bittere Niederlage kassiert haben“, warnt Sassenbergs Trainer Daniel Haßmann.

Frauen-Landesliga: Everswinkel II - HC Ibbenbüren, So 14.30 Uhr

Im Hinspiel lag ein Unterschied von zwei Klassen zwischen den Teams: Da siegten die Everswinkelerinnen mit 33:12 in Ibbenbüren. „Da passte alles“, erinnert sich Everswinkels Trainer Uwe Landau gern an den Kantersieg. Diesmal sehen die Voraussetzungen ganz anders aus. „Mir fehlen acht Spielerinnen, von denen keine verletzt ist. Alle sind verhindert oder krank. Aber wir werden trotzdem eine schlagkräftige Truppe auf die Beine stellen“, gibt er sich optimistisch.