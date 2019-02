Warendorfer SU: Aufholjagd soll in Herford starten

Einen Abschied wird es bei Warendorfs Fußballerinnen am Saisonende definitiv geben – der langjährige Trainer Andre Kuhlmann geht am Saisonende bekannterweise zu den Männern von BW Aasee . Dass ein zweiter dazukommt, nämlich der der Frauen aus der Regionalliga, will Kuhlmann verhindern. Am Sonntag startet sein Team die Mission Klassenerhalt beim Herforder SV .

Und damit stehen die Warendorferinnen vor einer wahren Herkulesaufgabe. Schließlich müssen Kuhlmann und seine Mannschaft in den verbleibenden zehn Partien 14 Punkte zum rettenden Ufer wettmachen. Trotzdem kein Grund für die Sportunion, den Kopf in den Sand zu stecken. „Wir haben die ganze Winterpause dran geglaubt und tun es auch weiterhin“, gibt sich der Übungsleiter der Sportunion kämpferisch.

Ein Sieg in 16 Spielen

Auf den ersten Blick spricht nicht viel für den Tabellenvorletzten. Nur ein Sieg gelang in den bisherigen 16 Spielen – am ersten Spieltag gegen den VfL Bochum. Danach verlor die Sportunion die Konkurrenz immer mehr aus den Augen, nur Germania Hauenhorst steht in der Tabelle noch hinter den Emsstädterinnen.

Krumkamp ist zurück

Doch trotz der prekären Lage verliert Kuhlmann nicht den Mut. Schließlich hat Warendorf in der Vergangenheit schon des öfteren zwei ganz unterschiedliche Gesichter vor und nach der Winterpause gezeigt. Und auch mit der Vorbereitung ist Warendorfs Übungsleiter zufrieden: „Abgesehen von einer Woche, die dem Schnee zum Opfer gefallen ist, haben wir gut gearbeitet. Da momentan Semesterferien sind, konnten wir mit einer großen Truppe trainieren.“ Echte Neuzugänge gibt es zwar nicht zu vermelden, dafür ist Nadine Krumkamp nach überstandenem Kreuzbandriss zurück auf dem Fußballplatz.

Nur zwei Ausfälle

Ohnehin kann Kuhlmann am Sonntag (15 Uhr) fast aus dem Vollen schöpfen, wenn er mit seiner WSU die Aufholjagd starten will. „Das gab es in der Hinrunde auch nicht oft“, überlegt Kuhlmann. Nur Larissa Duffe, die leicht verletzt ist, und Lisa Piotrowsky werden nicht mit von der Partie sein.

Das Spiel in Herford ist ein ganz wichtiges: Die Gastgeberinnen stehen nur eine Position vor Warendorf – der drittletzten. Die ist zwar eigentlich ebenfalls ein Abstiegsplatz, dennoch schielt Kuhlmann dorthin. „Wenn Gütersloh die 2. Liga hält, kann es sein, dass der drittletzte Rang reicht. Diese Option muss man natürlich auch im Kopf haben“, erklärt Warendorfs Trainer.