Die Everswinkelerinnen verschliefen den Start in die Oberliga-Partie völlig und lagen schnell mit 1:6 hinten. „Doch von diesem Fehlstart haben wir uns gut erholt“, erklärte Heinz . Ihre Mannschaft steigerte sich in Abwehr und Angriff gewaltig und machte aus dem klaren Rückstand eine 13:9-Führung. Die Gastgeberinnen schlugen jedoch bis zur Pause mit drei Toren in Folge zurück.

Nach dem Wechsel blieb es eng – bis zum Abpfiff. Lena Silvers brachte den SC DJK in Minute 50 mit 20:19 in Front, doch dann herrschte Flaute im Angriff der Gäste. Minden warf erneut drei Tore am Stück, ging mit 22:20 in Führung und ließ nichts mehr anbrennen.

Everswinkel: Mohr, Kluge - Silvers (5), Altun (4), Steinhoff (3), Behrens (3/2), Stelthove, Große-Schute (je 2), Schüler, Herzberg (je 1), Langkamp, Zepke.