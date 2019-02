VfL Sassenberg: Zur Belohnung trainingsfrei

Der Spielverlauf war erheblich ausgeglichener, als es das Ergebnis von 35:26 (16:14) aussagt. „Sparta hat deutlich besser gespielt, als es man es von einem sieglosen Tabellenletzten erwartet. Dank einer deutlichen Steigerung im zweiten Abschnitt haben wir am Ende aber klar gewonnen, vielleicht um zwei bis drei Tore zu hoch“, lautete das Fazit von VfL-Trainer Daniel Haßmann.

Handball Frauen Landesliga, Sassenberg - Sparta Münster 35:26 1/15 Handball Frauen Landesliga, Sassenberg - Sparta Münster 35:26 Foto: R. Penno

In der ersten Hälfte sahen die Zuschauer überhaupt keinen Unterschied zwischen dem Ersten und dem Letzten. Sparta hielt die Partie offen, lag nach 17 Minuten mit 10:9 vorn und beim Seitenwechsel nur mit 12:13 hinten. „Wir hatten auf der rechten Abwehrseite große Probleme, ob mit einer 6:0- oder 5:1-Deckung“, erklärte der VfL-Coach.

Weniger Fehler, mehr Tempo

Der hohe Favorit blieb jedoch ganz ruhig, minimierte die Fehlerquote, erhöhte das Tempo und setzte sich langsam aber sicher ab. Über die Stationen 19:17 und 28:24 (48.) siegte der VfL am Ende standesgemäß mit 35:26 und verteidigte seinen Vier-Punkte-Vorsprung auf die Konkurrenz.

Zwei ragen heraus

„Ich bin letzten Endes doch zufrieden, weil meine Mannschaft trotz einiger Probleme eine solide Leistung abgeliefert hat“, sagte Haßmann, der zwei Spielerinnen ein Sonderlob aussprach: „Eva Meinersmann als Spielmacherin und Verena Hassmann als Torjägerin haben uns heute zum Sieg geführt.“

Feiern oder trainieren?

Zur Belohnung bietet der Coach seinen Spielerinnen in dieser Woche einen trainingsfreien Donnerstag an. „Ich bin mir sicher, dass die Mädels mein Angebot annehmen und an Altweiber lieber feiern als trainieren. Aber das haben sie sich nach dem bisherigen Saisonverlauf auch redlich verdient“, ergänzte Haßmann.

Wenn alles gut läuft, steht am 6. April die nächste Feier an: Mit einem Heimsieg über Verfolger Versmold winken schließlich Meisterschaft und Aufstieg.

Sassenberg: Marciniak, Schmitz - Hassmann (13/3), C. Zumbrink (5), Stockmann, Meinersmann (je 4), J. Zumbrink, Klünker, V. + J. Bastiaan (je 2), Strotmeier (1), Marks.