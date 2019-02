Die Gastgeberinnen führten bereits nach sieben Minuten mit 4:0. Anschließend bekamen sie vor allem Ibbenbürens Linkshänderin Lena Brügge, die insgesamt zehn Tore markierte, nicht in den Griff, sodass sich der Vorsprung längere Zeit auf drei Treffer belief. In den letzten Minuten der ersten Halbzeit zeigte die Landau-Truppe wieder ihre spielerische Klasse und erzwang eine 19:13-Pausenführung.

In der zweiten Halbzeit ließ der Tabellendritte nichts mehr anbrennen, die individuellen Leistungsunterschiede der beiden Teams waren einfach zu groß. Die Everswinkelerinnen setzten sich oft im Zweikampf durch oder spielten Kreisläuferin Verena Zepke exzellent frei. Nach 44 Minuten war beim Stande von 28:20 alles entschieden.

„Mit dem Ergebnis bin ich vollkommen zufrieden. Wir hatten acht Ausfälle und die gesamte Truppe war am Vortag Karneval feiern“, berichtete Landau . „Wir waren zwar nicht ganz so präsent in der Abwehr“, erklärte der SC-DJK-Coach, „konnten das aber verkraften.“

SC DJK: Kleinschnittger, Wellenkötter – Schänzer, Thiemann (je 8), Zepke (7), Knirck (5/1), Thiele (3/3), Hengemann (2), König, Lindart, J. Wierbrügge (je 1), Aufderheide.