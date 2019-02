Der Erfolg trägt vor allem den Namen zweier TuS-Spieler: Pierre Jöcker erzielte beide Treffer, Torwart Sebastian Neukötter hielt kurz vor dem Ende einen Elfmeter. „Ein 2:2 wäre heute viel zu wenig gewesen. Wir haben reihenweise Großchancen vergeben. Das war heute spielerisch und vom Einsatzwillen eine deutliche Steigerung“, freute sich TuS-Trainer An­dreas Strump.

In einem guten Spiel zeigten sich die Gastgeber stark verbessert gegenüber der Vorwoche, Torszenen gab es auf beiden Seiten. Nach Vorlage von Marius Sowa besorgte Jöcker das 1:0. Nermin Bahonjic und Max Kretzer verpassten es im Anschluss, den zweiten Treffer nachzulegen. Und das rächte sich kurz vor der Pause. Nach einem langen Ball markierte Dustin Wypyszewski den Ausgleich.

Nach der Pause spielten beide Teams auf Sieg, erneut war es Jöcker, der im zweiten Versuch den TuS wieder in Front brachte. Die Strump-Elf zeigte jetzt schönen Fußball und hätte erhöhen müssen. Doch sowohl Bahonjic, der zweimal am Torwart scheiterte, als auch Jöcker, der gleich drei Riesengelegenheiten ausließ, verpassten eine Vorentscheidung. Und so kam es fast, wie es immer kommt im Fußball. Im Anschluss an einen Freistoß bekommen die Gäste einen Strafstoß zugesprochen. Doch der TuS hatte ja noch Neukötter, der den scharf getretenen Elfer aus der Ecke fischte und so den Freckenhorster Sieg festhielt.

TuS: Neukötter – N. Mersmann, Kortenjann, Krolikowski, Kortenjann – Kretzer, Harbert, Sowa (92. Neite), Bahonjic (61. Holthusen) – Peci (83. Nickel), Jöcker. Tore: 1:0 Jöcker, (24.) 1:1 Wypyszewski (44.), 2:1 Jöcker (57.). Bes. Vork.: Neukötter hält FE von Falk (88.). Gelb-Rot für Kötter (Soest, 90.).