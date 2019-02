Die Landesliga-Sechs der Warendorfer SU hat sich in dieser Spielzeit schon viele spannende Duelle mit ihren Kontrahenten geliefert – das Heimspiel gegen Westfalia Westerkappeln machte keine Ausnahme. Nach dreieinhalb Stunden behielt die Sportunion mit 9:6 die Oberhand.

Die herausragenden Akteure der Gastgeber spielten an den Positionen vier bis sechs. Schließlich gewannen Marco Rolf , Jonas Vorderlandwehr und Vitalij Schwab ihre beiden Einzel. Wobei Rolf und Schwab je einmal in den fünften Durchgang mussten und diesen hauchdünn mit 11:9 beziehungsweise 13:11 für sich entschieden.

Die drei weiteren Zähler holten Daniel Offinger, Johannes Storck und das Duo Offinger/Rolf. Die beiden übrigen Warendorfer Doppel Schembecker/Storck und Jonas Vorderlandwehr/Schwab waren dagegen zum Auftakt sieglos geblieben.

Am kommenden Wochenende lässt die Sportunion den Karnevalisten den Vorrang, am 9. März steht das Auswärtsspiel beim Tabellendritten in Merfeld an.

Wenn der Erste auf den Zweiten trifft, darf man in der Regel mit einem spannenden Spiel rechnen. Nicht so in der NRW-Liga der Jungen, die der 1. FC Gievenbeck souverän anführt. Er gewann bisher alle Begegnungen und gab nur neun Spiele ab. Der Tabellenzweite aus Warendorf war beim 0:8 ebenfalls chancenlos. Marco Rolf, Jonas Vorderlandwehr, Vitalij Schwab und Nils Brinkmann gewannen lediglich drei Sätze.