Die Gastgeber erlaubten sich eine bittere 0:1-Niederlage gegen den Rivalen aus Warendorf. Bitter nicht nur, weil man gegen den Nachbarn immer ungern verliert. Vor allem, weil Spitzenreiter Borussia Münster auf acht Punkte enteilt ist. Sollten die Sassenberger in zwei Wochen das Spitzenspiel an der Greiwing-Straße nicht gewinnen, dann ist die Meisterfrage schon vor dem letzten Saisondrittel entschieden. Dem ansonsten so torgefährlichen VfL fehlte an diesem Sonntag einfach die nötige Durchschlagskraft. Die WSU zeigte dagegen, dass sie deutlich besser spielen kann als in der Woche zuvor beim 2:3 gegen Everswinkel. Sie agierte vor allem in der Defensive konzen­trierter, hatte im ersten Abschnitt zudem das nötige Quäntchen Glück.

Everswinkel fehlerhaft

Spitzenreiter Borussia Münster stellte beim 5:1 in Everswinkel einmal mehr seine Klasse unter Beweis. Die immer noch ungeschlagene und ausgeglichen besetzte Truppe spielt den besten Ball in der Liga. Die Everswinkeler offenbarten in der Abwehr einfach zu viele Schwächen.

Hoetmar zittert weiter

Der SC Hoetmar muss nach der 0:2-Niederlage beim Münster 05 weiter zittern, hat aber heute die Chance, sich unten abzusetzen. Um 19.30 Uhr empfängt er den SV Mauritz zum Nachholspiel am Wiebusch.

WSU II jubelt spät

Bis zum Saisonende dürfte die Reserve der Warendorfer SU um den Klassenerhalt kämpfen. Dank eines späten Tores von Moritz Wenning brachte sie mit dem 1:1 wenigstens einen Punkt vom Kellerderby bei BW Aasee II mit heim. Für Spannung am Ende der A1-Tabelle ist gesorgt, liegen die letzten fünf Mannschaften doch nur zwei Punkte auseinander.

Freckenhorster Achterbahnfahrt

Weniger aufregend geht es in der Bezirksliga 7 für den TuS Freckenhorst zu, der sich im Mittelfeld festgesetzt hat. Er bleibt seinem Motto treu, gute und schwache Leistungen im Wechsel abzuliefern. So war der 2:1-Sieg über den Vierten aus Soest die logische Folge nach dem 0:2 bei Abstiegskandidat Ennigerloh. Am Karnevalssamstag holt die Elf von Trainer Andreas Strump die Partie in Mastholte bereits um 13 Uhr nach.