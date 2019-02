14 Kinder, allesamt Schüler der Tennisschule Top Ten, trafen sich zu einem sportlich, fröhlichen Nachmittag in der Teppichhalle des Warendorfer Tennisclubs.

An den dort aufgebauten Stationen konnten die kleinen Ballkünstler, zwischen sechs und acht Jahren, unter Anleitung von Trainern und Betreuern der Tennisschule ihre Schnelligkeit, Geschicklichkeit und ihren Teamgeist unter Beweis stellen.

Bei den anschließenden Einzel- und Doppel-Übungen wuchs so manch einer über sich hinaus und zeigte Biss und Ehrgeiz im Ballwechsel über das Kleinfeld-Netz.

Ausgezeichnet mit einer Urkunde als Erinnerung an die sportlichen Leistungen wurden die Kleinen müde aber glücklich am Abend von ihren Eltern und Geschwistern wieder in Empfang genommen.