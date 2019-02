Das zweite Viertel am Wochenende in Osnabrück beschäftigt Marcel Fedde , Trainer des Rollstuhl-Basketball-Zweitligisten BBC Warendorf , und seine Mannschaft natürlich in dieser Trainingswoche noch. Insbesondere deshalb, weil schon am Freitagabend um 19 Uhr in der Josefschule das Rückspiel gegen den RSC Osnabrück ansteht.

„So etwas passiert manchmal. Zukünftig werde ich früher mit Wechseln – nicht radikalen sondern behutsamen – in solchen Phasen reagieren“, hat sich Marcel Fedde vorgenommen. Seiner Mannschaft macht er keinen Vorwurf, obwohl die deutliche 49:59 (18:12, 4:17, 14:14, 13:16)-Pleite in Osnabrück das Saisonziel Platz zwei in weite Ferne rücken lässt.

Das Spiel vom 17. November war ausgefallen, da die Warendorfer damals viele Erkrankte hatten. Nun wird es am Karnevalswochenende nachgeholt. Die vielen närrischen Feiern führten dazu, dass am Freitagabend gespielt werden muss.

Der Trainer kann dem Termin durchaus auch positive Aspekte abgewinnen: „Vielleicht kommen ja neue Zuschauer, die am Samstagabend eher keine Zeit haben. Wir sind auf jeden Fall auf die zuletzt immer gute Unterstützung in der eigenen Halle angewiesen.“

Die Motivation sei auf jeden Fall sehr hoch, da der BBC „gern Revanche nehmen“ (Fedde) würde. Die Chance dazu sei – zumal mit der zuletzt immer fantastischen Unterstützung im Rücken – sicherlich da. Schon am Wochenende gingen schließlich die anderen drei Viertel mit 45:42 an den BBC Warendorf.