SC Hoetmar lässt SV Mauritz keine Chance

Das nennt man Einstand nach Maß: Knapp 30 Sekunden war Enrico Adam auf dem Platz, da markierte er nach einer Ecke den 3:0 (1:0)-Endstand für den SC Hoetmar im Nachholspiel gegen den SV Mauritz.

Enrico Adam? Ist auch nicht jedem Hoetmarer ein Begriff. Mit einem Doppelspielrecht ausgestattet – er kickt auch für seinen Heimatverein in Celle – kommt er ansonsten in der Hoetmarer Reserve zum Einsatz. Doch angesichts der großen Personalnot – Co-Trainer Claus Hensel stand am Dienstag auch als Ersatzspieler auf dem Zettel – half er in der Ersten aus und sorgte mit seinem Treffer in der 79. Minute dafür, dass in der Schlussphase erst gar keine Spannung mehr aufkam.

Lob von Venhues

„Was die Mannschaft in dieser Saison leistet, ist unglaublich. Wenn man als Abstiegskandidat gehandelt wird und so viele Verletzte hat, ist das gute Abschneiden kaum zu glauben. Die Jungs gehen mit vollem Einsatz in jedes Spiel“, lobt Vorstandsmitglied Walter Venhues die Truppe, für die er noch einen Trainer suchen muss. Was ihm die Mannschaft dadurch erleichtert, dass sie den Klassenerhalt nach nur 19 Spieltagen als Tabellenneunter mit 25 Punkten schon so gut wie in der Tasche hat.

Saltabas fast arbeitslos

Gegen den Tabellenfünften aus Mauritz, die Überraschungs-Elf der Hinrunde, ließen die Hoetmarer von der ersten Minute an hinten so gut wie nichts zu, so dass Keeper Yunus Saltabas einen ruhigen Abend verlebte. Auf der anderen Seite passierte auch nicht viel – bis zur 45. Minute. Da verwandelte Daniel Averbeck einen Elfmeter (nach Foul an Moritz Höne) sicher zum 1:0.

Surmann trifft die Latte

Wem nach dem Wechsel mit einem Aufbäumen des Favoriten gerechnet hatte, wurde überrascht. Die Hoetmarer gaben weiterhin den Ton an. Maxi Surmann traf nach 51 Minuten die Latte, Höne verwertete eine Kopfballvorlage Averbecks nach einer Stunde zum vorentscheidenden 2:0. Und dann kam noch Enrico Adam...

Lob von Averhage

„Das war eine reife Leistung. Mit solch einem Spielverlauf und Ergebnis habe ich vorher wahrlich nicht gerechnet“, freute sich Hoetmars Trainer Dennis Averhage unbändig.

Hoetmar: Saltabas - Langer, M. Eggelnpöhler, Neite - Osthues, Surmann, Offers, Kortenjann (83. Freitag), F. Liermann (78. Adam) - Höne, Averbeck. Tore: 1:0 Averbeck (FE. 45.), 2:0 Höne (59.), 3:0 Adam (79.).