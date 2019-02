Die große Überraschung ist das nicht. „Stefan Hamsen wird unsere Erste auch in der kommenden Saison trainieren“, verrät Philipp Klaus , der sportliche Leiter der WSU-Handballer.

„Wir sind mit seiner Arbeit sehr zufrieden und freuen uns darüber, dass er weitermacht. Egal, ob die Mannschaft jetzt den angestrebten Aufstieg in die Landesliga packt oder nicht“, fügt Klaus.

Längst nicht amtsmüde

Drei Jahre und zwei Monate ist Hamsen jetzt als Übungsleiter bei seinem Heimatverein im Amt – aber längst nicht amtsmüde: „Mir macht die Arbeit nach wie vor Spaß, die Mannschaft scheint auch mit mir zufrieden zu sein. Da zudem die Trainingsbeteiligung wirklich hervorragend ist, gibt es keinen Grund für mich, aufzuhören oder den Verein zu wechseln.“

Zweimal Dritter

Nach dem Abstieg vor zweieinhalb Jahren verpasste die Sportunion jeweils als Dritter hauchdünn den Aufstieg, im vergangenen Jahr fehlte nur in Tor im letzten Spiel. „Das war unglücklich, aber wir kämpfen natürlich weiter und wollen in die Landesliga. Klar ist jetzt schon, dass es auch in diesem Jahr wieder eng wird“, vermutet Hamsen.

Auswärts stabiler werden

Der souveräne Spitzenreiter Neuenkirchen (32:2 Punkte) wird sich Rang eins und den Sprung in die Landesliga nicht mehr nehmen lassen. Das punktgleiche Trio Sparta Münster, Warendorf und Kattenvenne (alle 28:8) sowie Coesfeld (26:10) kämpfen um den zweiten Aufstiegsplatz. „Wahrscheinlich fällt die Entscheidung auch diesmal am letzten Spieltag‘, vermutet der WSU-Coach und ergänzt: „Wichtig ist, dass wir auswärts stabiler werden. Zuhause haben wir ja bisher noch keinen Punkt abgegeben.“

Kurze Anreise

Personell tut sich wenig bei der Sportunion, die Mannschaft bleibt zusammen. „Es gibt beruflich bedingt ein Fragezeichen. Ansonsten kann ich in der neuen Saison auf eine eingespielte Truppe setzen“, meint der 37-Jährige, der am Ende noch einen weiteren Grund für seine Vertragsverlängerung anfügt: „Als junger Familienvater ist es besonders schön, wenn man es zur Halle nicht so weit hat.“