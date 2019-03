Warendorfer SU schafft Klassenerhalt

Die Deutschen Mannschaftsmeisterschaften im Schwimmen (DMS) werden in verschiedenen Ligen ausgetragen. Dabei treten an einem Tag alle Teams einer Liga gegeneinander an und absolvieren jede olympische Schwimmstrecke jeweils zweimal. Die Punkte, die für eine Zeit vergeben werden orientieren sich am Weltrekord (1000 Punkte), werden addiert und die Mannschaften so am Ende eingeordnet.

Für die WSU gingen elf Sportler an den Start: Lukas Allendorf, David Maßmann (beide

2004), Lorenz Blum, Maxim Giss, Lasse Henn, Niklas Mondroch (alle 2003), Liron Hilwerling (2001), Tobias Leifer, Felix Reimann (beide 2000), Maximilian Reimann (1996) und Sascha Thiel (1992).

In der Landesliga traf die WSU auf Dortmund, Bielefeld, Siegen, Unna, Bielefeld, Hamm, Steinhagen-Amshausen, Neheim-Hüsten und die SG Ruhr. Insgesamt holte die WSU 11 755 Punkte, was Platz sieben und den Klassenerhalt bedeutete. Sie ließen Bielefeld, Hamm und Neheim-Hüsten hinter sich.

Nach dem ersten Abschnitt, in dem die Warendorfer einige Bestzeiten aufstellten, lagen sie sogar auf 12 000-Punkte-Kurs. Stark unterstützt durch die WSU-Abteilung rückte der Klassenerhalt mit jedem Schwimmen immer näher. Am Ende schwammen die WSUler sogar mit weniger Risiko.

Starke Einzelleistungen boten unter anderem Maxim Giss über 100-Meter-Rücken (1:06,50 Min.) und Sascha Thiel, der auf den „langen Kanten“ einen starken Eindruck hinterließ. Die 1500 Meter Freistil schwamm er in 18:00,58 Minuten – die zweitschnellste Zeit der Veranstaltung und zugleich eine neuen Bestzeit für Thiel.

Wichtige Zähler steuern Tobias Leifer über die Rücken-Distanzen, Liron Hilwerling im Freistil und Felix Reimann beim Schmetterling bei. Punktbester Warendorfer war Maximilian Reimann in 4:21,77 Minuten über 400 Meter Freistil. Er bekam 533 Punkte.