50. Sieg für Lilli-Marie Engels

Ein weiterer Baustein, um sich nach erfolgreicher Ausbildung als Pferdewirtin später einmal offiziell Jockey nennen zu dürfen.

Dass dieser Jubiläumstreffer aber ausgerechnet in jenem Rennen in Dortmund zustande kam, war sehr überraschend. Lilli-Marie Engels ritt den von Elfi Schnakenberg in Jerusalem bei Verden vorbereiteten Zenith in einer Ausgleich IV-Prüfung über 1700 Meter. Der fünfjährige Wallach war der mit Abstand größte Außenseiter in diesem Rennen, welches mit 5200 Euro dotiert war. Zenith kam aus dem Mittelfeld heraus mit viel Schwung auf der Zielgeraden angeflogen, gewann am Ende sicher mit einer Länge Vorsprung vor Piccadilly und Chicago Bere.

„Ich hatte ein bisschen darauf gehofft, dass es heute soweit ist, meinen 50. Treffer zu landen, aber wenn ich ehrlich bin, hatte ich dafür andere Ritte im Kopf. Aber im Endeffekt ist es mir natürlich egal“, verriet Lilli-Marie Engels dem Fachblatt Sport-Welt.

Ihre Karriere ist schon beeindruckend. Die Warendorferin gilt in Deutschland als großes Jockeytalent und stieg am 18. April 2015 in Magdeburg erstmals offiziell in den Sattel und wurde Sechste. Nur zwölf Rennen später holte sie auf Mister Spock in Hannover ihren ersten Sieg. Bis Mitte Februar 2019 folgten 49 weitere. In diesem Jahr hat die Warendorferin bei 14 Starts zwei Siege und drei Podiumsplätze erreicht. Hinzu kamen die internationalen Erfolge im Rahmen der Fegentri-Weltmeisterschaft 2018. Die gewann die Warendorferin bekanntlich in souveräner Manier (wir berichteten).

Eine Titelverteidigung kommt jedoch nicht in Frage. Zwar dreht sich auch in Zukunft bei ihr alles um den Galopprennsport, aber nun steht zunächst eine Ausbildung an. „Ich bin jetzt auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz, werde mir in Kürze einige Rennställe ansehen“, erklärt die 18-Jährige. „Als erstes werde ich mir das Quartier von Dominik Moser anschauen.“

Neben dem WM-Titel gewann Engels auch einen Publikumspreis, den Online-Award 2018 der Fachmagazine Sport-Welt, Vollblut und galopponline.de. Lilli-Marie Engels stand zusammen mit ihren Kolleginnen Rebecca Danz (Oberhausen) und Esther Ruth Weißmeier (Sonsbeck) zur Wahl aufgrund ihrer international erreichten Erfolge. Lilli-Marie Engels holte nach 23 Läufen den Amateur-WM-Titel, Rebecca Danz und Esther Ruth Weißmeier waren jeweils in einem Sheikha Fatima-Wettbewerb erfolgreich, einer speziellen Weltmeisterserie mit Rennen in Europa, Amerika und im Nahen Osten. Fast 30 Prozent aller User wählten die Leistungen der drei Frauen aus und sorgten auch hier für einen überragenden Sieg.