BBC Warendorf scheitert an langen Kerlen aus Osnabrück

Auch im zweiten Anlauf binnen einer Woche hat es nicht geklappt für den BBC Warendorf . Im Nachholspiel der 2. Rollstuhlbasketball-Bundesliga hatte wieder der RSC Osnabrück die Nase vorn. Diesmal sehr deutlich: Mit 54:68 (31:31) unterlag der BBC seinem Rivalen aus Niedersachsen, nur eine Woche zuvor hatte der RSC mit 59:49 gewonnen.

Wieder hatten sich zahlreiche Zuschauer in der Sporthalle der Josefschule eingefunden, obwohl der Freitagabend ein ungewohnter Termin für den BBC und seine Anhänger war. Die waren einmal mehr dem Aufruf „Seid da! Seid laut!“ gefolgt. Mit dem Umzug in die Sporthalle im Warendorfer Norden hat sich auch die Fankultur der Rollstuhlbasketballer entwickelt. Es war laut, die Stimmung bestens.

Rollstuhlbasketball 2. Liga, Warendorf - Osnabrück 54:68 Foto: Penno

Sportlich lief es dagegen nicht wie erhofft. Für die Niederlage in Osnabrück wollte sich der BBC revanchieren. Lange, ganz lange, sah es auch gut aus. Zwar starteten die Gäste besser in die Partie, doch beim Stande von 8:6 lagen die Hausherren zum ersten Mal in Front. Von da an ging es abwechslungsreich weiter. Mal führte der BBC, mal der RSC, mit mehr als vier Punkten konnte sich keine der beiden Mannschaften absetzen.

Im Zweifel hilft Nohl

Erst im zweiten Abschnitt wurde der Unterschied deutlicher. Osnabrück hatte sich gleich nach dem Seitenwechsel einen Vorteil verschafft (31:37) und hielt den BBC von da an auf Distanz. Immer als die Warendorfer wieder herankamen, fanden die Gäste eine Antwort. Und wenn nichts mehr half, wurden sie von ihrem temperamentvollen Trainer Dennis Nohl eingeschworen.

Sieben Minuten Flaute

Dennoch schnupperte der BBC am Sieg, als das dritte Viertel beim Stand von 45:47 beendet war. Im letzten Abschnitt aber brauchten die Gastgeber fast sieben Minuten für die nächsten Punkte – Osnabrück war da längst davongezogen und hatte die Weichen endgültig auf Sieg gestellt.

Niehaus schwer vermisst

„Osnabrück hat verdient gewonnen“, stellte BBC-Trainer Marcel Fedde fest. Er musste auf Michael Niehaus verzichten, was sich auch auf die Aufstellung auswirkte. „Wir konnten nicht variieren gegen die langen Kerle“, erklärte Fedde.

BBC: Müller (17), Wibbelt (10), Hoffmann (6), Tsat-soulis (10), Heichel, Kolki-lic, Heseker (7), Wichmann (4), Henkenjohann.