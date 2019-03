BC Warendorf: Gold für Tessa Gause und Ayse Alia Köksal

Zwei Goldmedaillen der Westfalenmeisterschaften hat Boxclub Warendorf zu Hause behalten. Tessa Gause im Junior-Bantamgewicht und Ayse Alia Köksal im Kadett-Bantamgewicht holten die Titel nach Warendorf. Ilayda Diler vom BSK 27 Ahlen wurde Westfalenmeisterin im Junior-Federgewicht. Dazu gab es noch einiges an Edelmetall für die heimischen Nachwuchsboxer.

.Rund 600 Zuschauer wollten die 40 Kämpfe an den beiden Tagen sehen. „Damit können wir zufrieden sein“, sagte Andreas Steinkat, der Vorsitzende des BC Warendorf. Zufrieden war er auch mit den Leistungen seiner Sportler: Zweimal gab es Gold, viermal Silber. Zu den NRW-Meisterschaften wird der BCW fünf Boxerinnen schicken.

Boxen, Westfalenmeisterschaft der Junioren 2019 in Warendorf 1/63 Boxen, Westfalenmeisterschaft der Junioren 2019 in Warendorf Foto: R. Penno

Gute Aussichten auf dem Weg dorthin haben Tessa Gause und Ilayda Kocak. Die beiden Boxerinnen des BC Warendorf standen sich im Finale des Junior-Bantamgewichts gegenüber. Keine einfache Aufgabe für zwei Sportlerinnen, die sich bestens kennen. Der Respekt voreinander war beiden anzumerken: Die erste Runde war mehr ein Abtasten und Belauern, dann kam immer mehr Tempo rein. Tessa Gause erarbeitete sich einen Vorteil, der in einem Punktsieg endete. Ilayda Kocak blieb die Silbermedaille – und das Wissen, dass sie gegen starke Gegnerinnen mithalten kann. Auch für sie könnte es nun in Richtung Nachwuchs-DM gehen.

Natalie Schrahe versteht die Welt nicht mehr

Gold ins Visier genommen hatte auch Natalie Schrahe. Die Warendorferin bekam es im Jugend-Weltergewicht mit Diana Kamo (SV Brackwede) zu tun. Zum fünften Mal trafen sich die beiden im Ring, zum vierten Mal ging der Sieg an die Bielefelderin. Natalie Schrahe verstand bei der Urteilsverkündung die Welt nicht mehr, sie hatte sich völlig verausgabt und alles gegeben – die Punktrichter sahen die besseren Treffer allerdings bei Diana Kamo.

Zoe Prinz unterliegt Ayse Köksal

Ein vereinsinternes Duell gab es für den BC Warendorf auch im Kadett-Bantamgewicht. Zoe Prinz und Ayse Alia Köksal standen jeweils erst zum zweiten Mal im Ring. Entschieden wurde der Kampf nach einem Ringrichterentscheid vorzeitig zu Gunsten Köksals. Sie war deutlich überlegen und holte sich ihren ersten Westfalentitel.

Ilayda Diler schlägt Sara Köksal

Ihre ältere Schwester Sara Suna Köksal bekam es mit Ilayda Diler aus Ahlen zu tun. Diler bestimmte den Kampf von der ersten Minute an und verschaffte sich in den beiden ersten Runden einen klaren Vorteil auf den Zetteln der Punktrichter. In den letzten zwei Minuten aber ging ihr zusehends die Luft aus, das aber konnte Sara Suna Köksal nicht mehr für sich nutzen. Gold ging nach Ahlen, es blieb der einzige Titel für den BSK.

Yusuf Yildirim verletzt

Yusuf Yildirim hatte sich am Samstag im Halbfinale in seinem erst drittem Kampf mit einer beeindruckenden Vorstellung gegen Jura Abrahamyan (BSV Herford) ins Finale geboxt. Wegen einer Verletzung an der Hand, die er sich in diesem Kampf zuzog, konnte er am Sonntag nicht mehr antreten. Es blieb bei Silber, wie bei seinem Vereinskollegen Nathaniel Atak. Der kämpfte mit viel Herz gegen Ilyas Can Kali aus Bielefeld, verlor aber knapp nach Punkten.

Davit Avestiyan glänzt

Den besten Kampf des Tages boten Davit Avestiyan vom Boxzentrum Münster und Aram Abrahamyan vom BSV Deusen. Im Jugend-Mittelgewicht lieferten sich die beiden während der dreimal drei Minuten einen packenden Kampf, mitreißend und auf hohem boxerischen Niveau. Der Sieger hieß Davit Avestiyan.