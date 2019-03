„Zum Glück nur eine Kapselverletzung außen, Bänder- und Sehnendehnung. Das wird schnell wieder ausheilen“, atmete der erfolgreiche Degenfechter nach dem MRT tief durch.

Niederlage gegen Angel Miguel

Im Herrendegen der U17 startete der 16-Jährige in der Vorrunde mit je drei Siegen und drei Niederlagen in die K.o.-Runde. Nach einem Freilos im ersten Durchgang bezwang er in der Runde der letzten 64 die Schweizer Nummer eins, Jonathan Fuhrmann mit, 15:9. Anschließend kam das Aus, er verlor den Kampf gegen den Spanier Miguel Angel mit 8:15. Als jüngster Spross im Deutschen Kadetten-Team sicherte sich Nagel durch den 31. Platz die Teilnahme an den Weltmeisterschaften, die Anfang April in Polen stattfindet.

„Es war mein EM-Debüt, ich werde mir alles noch einmal zur Analyse auf Video anschauen. Insgesamt muss ich mehr an meiner Taktik feilen, meinen Rhythmus auf der Planche unberechenbarer gestalten“, blickt Keanu nach vorn.

Schock gegen Israel

Der große Schock folgte im anschließenden Mannschaftswettkampf. Das deutsche Team verlor in der zweiten K.o.-Runde, im Wettstreit um die Plätze neun bis zwölf stürzte Nagel im Kampf gegen Israel und verletzte sich. Deutschland verlor mit 39:45 und gewann anschließend das Duell um Rang elf gegen Tschechien mit 45:40.

Erst Leverkusen, dann Torun

Ende März stehen jetzt für Keanu noch die NRW-Meisterschaften in Leverkusen an, dann folgt die Weltmeisterschaft im polnischen Torun. „Jetzt muss ich aber erst einmal den verletzten Fuß hochheben. Die Vorfreude auf die WM schmälern das aber nicht“, erklärte der Schüler.