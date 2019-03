Seit vier Jahren ist der Internation Day of Military Sport (früher CISM Day Run for Peace) in diese Veranstaltung integriert. Deshalb kommt die Ausdauerveranstaltung zum Jubiläum in die Sportschule.

„Mehr geht nicht“

600 Anmeldungen liegen den Veranstaltern vor. „Mehr geht nicht“, sagt Organisationschef Christian Pflügler . Gelaufen wird am Samstag ab 10 Uhr auf einer 2758 Meter langen Runde, die viel Abwechslung bietet.

Unter den 600 Teilnehmern befinden sich viele Athleten aus der Region. Vertreten ist auch die LG Ems Warendorf mit unter anderem Tanja Meimann, Benjamin Siegmund, Julian Tatje, Jörg Westfechtel und Armin Düpmeier.

Guter Bekannter

Ein guter Bekannter bei Laufveranstaltungen in und um Warendorf ist auch Christof Marquardt . Den Athleten von der LG Deiringsen zählt Christian Pflügler zu einem der Favoriten am Samstag. Marquardt traut er zu, die 80-Kilometer-Marke zu knacken. Das entspräche zwei flotten Marathons. Vor einem Jahr in Rheine war Christof Marquardt mit erreichten 75,49 Kilometern Dritter. Mit 81,312 Kilometern schaffte der Däne Mathias Jörgensen die meisten Kilometer in den sechs Stunden.

Gewinn wird gespendet

Der Gewinn der Veranstaltung wird in jedem Jahr gespendet. So auch diesmal: Zu gleichen Teilen werden mit den Überschüssen das Soldatenhilfswerk und der in Warendorf ansässige Förderverein zur Unterstützung der Arbeit mit Versehrten (FUAV) unterstützt.