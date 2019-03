SC DJK Everswinkel ringt PSV Recklinghausen nieder

Die Gastgeberinnen aus dem Vitusdorf erwischten den besseren Start und führten mit 6:2 (11.). Anschließend verlief die Partie sehr ausgeglichen. In den letzten Minuten der ersten Halbzeit konnte sich der SC DJK, weil Torfrau Celine Kluge zwei Siebenmeter entschärfte, eine knappe 13:11-Pausenführung erspielen.

Handball-Oberliga, Everswinkel - Recklinghausen 27:25 1/27 Handball-Oberliga, Everswinkel - Recklinghausen 27:25 Foto: R. Penno

Der Vorsprung schmolz schnell. In der 34. Spielminute glich Recklinghausen zum 14:14 aus und ging kurz darauf in Überzahl mit 17:16 (37.) in Front. In der folgenden hitzigen Phase wechselte die Führung zwischen den Teams zweimal, ehe die Gäste das 23:21 (52.) markierten.

Everswinkel kam aber mit zwei Treffern zurück, bevor die starke Sarah Große-Schute nach einem wunderbaren Pass von Yusra Altun zum 24:23 (55.) traf. Nachdem beide Mannschaften dann ein Tor erzielten, erhöhte Große-Schute von Rechtsaußen zum 26:24 (57). Die Führung ließ sich der SC DJK in packenden Schlusssekunden nicht mehr nehmen, auch weil er die letzte Minute clever runterspielte und Britta Stelthove mit dem Abpfiff zum 27:25 (13:11) traf.

„Insgesamt sind wir sehr zufrieden. Wir haben von der ersten bis zur letzten Minute gekämpft“, erklärte das glückliche Trainerduo Franziska Heinz und Manja Görl, und ergänzte: „Entscheidend war, dass wir sowohl in Unterzahl als auch in der Schlussphase unser Spiel gespielt haben.“

SC DJK Everswinkel: Kluge, Mohr – Große-Schute (6), Stelthove (6/2), Silvers (5), Schüler (4), Altun, Behrens (je 2), Büscher, Langkamp (je 1), Herzberg, Zepke.