Hoetamr/Freckenborst -

Am Ende fehlte dem SC Hoetmar eine Minute, um einen ganz großen Schritt in Richtung Ligaverbleib zu machen. 2:2 (2:0) lautete das Endergebnis gegen BW Greven in einer Partie, die die Gastgeber eigentlich schon sicher gewonnen hatten.