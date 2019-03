Gestartet wird am Dienstag mit dem Dressur-Late-Entry bis zur Klasse S, am Mittwoch und Donnerstag folgen die Springreiter, ab Freitag steht das Hallenturnier auf dem Plan, das sich nochmals dem Springsport bis zur Klasse S** widmet.

Spannende Wettkämpfe und schönes Reiten können die Besucher schon zum Auftakt erwarten. Vier Dressurprüfungen sind angesetzt, für die sich bekannte Reiterinnen angesagt haben. Claire-Louise Averkorn aus Appelhülsen, Jil-Marielle Becks aus Lüdinghausen, die Wolbeckerin Maike Mende und Sabrina Gessmann aus Nienberge sind nur einige klangvolle Namen. Mit unter anderem Annika Struß (RFV Milte-Sassenberg), der Warendorferin Jessica Süß und Bianca Nowag (RFV Ostbevern) greift auch eine starke heimische Fraktion ins Geschehen ein.

Um 8.30 Uhr eröffnet eine Dressurprüfung auf M**-Niveau die Turniertage in Freckenhorst. Um 11.15 Uhr folgt eine Youngster-Dressurprüfung der Klasse M* für sechs- bis neunjährige Pferde. In den schweren Bereich geht es ab 13.45 Uhr mit dem Prix St. Georges, ab 16.45 Uhr sind schließlich die sieben- bis neunjährigen Pferde in einer Youngster-Dressur der Klasse S an der Reihe.