Absage war kein Thema

Ob es denn auch eine elfte Ausgabe des Sechs-Stunden-Laufs geben werde, wurde Christian Pflügler am Samstag gefragt. Der Organisator hatte so kurz nach Ende des Laufes keine eindeutige Antwort parat – und ohnehin noch jede Menge anderer Dinge zu erledigen.

Sechs-Stunden-Lauf 2019 in Warendorf 1/50 Sechs-Stunden-Lauf 2019 in Warendorf Foto: R. Penno

Sechs-Stunden-Lauf 2019 in Warendorf Foto: R. Penno

Sechs-Stunden-Lauf 2019 in Warendorf Foto: R. Penno

Sechs-Stunden-Lauf 2019 in Warendorf Foto: R. Penno

Sechs-Stunden-Lauf 2019 in Warendorf Foto: R. Penno

Sechs-Stunden-Lauf 2019 in Warendorf Foto: R. Penno

Sechs-Stunden-Lauf 2019 in Warendorf Foto: R. Penno

Sechs-Stunden-Lauf 2019 in Warendorf Foto: R. Penno

Sechs-Stunden-Lauf 2019 in Warendorf Foto: R. Penno

Sechs-Stunden-Lauf 2019 in Warendorf Foto: R. Penno

Sechs-Stunden-Lauf 2019 in Warendorf Foto: R. Penno

Sechs-Stunden-Lauf 2019 in Warendorf Foto: R. Penno

Sechs-Stunden-Lauf 2019 in Warendorf Foto: R. Penno

Sechs-Stunden-Lauf 2019 in Warendorf Foto: R. Penno

Sechs-Stunden-Lauf 2019 in Warendorf Foto: R. Penno

Sechs-Stunden-Lauf 2019 in Warendorf Foto: R. Penno

Sechs-Stunden-Lauf 2019 in Warendorf Foto: R. Penno

Sechs-Stunden-Lauf 2019 in Warendorf Foto: R. Penno

Sechs-Stunden-Lauf 2019 in Warendorf Foto: R. Penno

Sechs-Stunden-Lauf 2019 in Warendorf Foto: R. Penno

Sechs-Stunden-Lauf 2019 in Warendorf Foto: R. Penno

Sechs-Stunden-Lauf 2019 in Warendorf Foto: R. Penno

Sechs-Stunden-Lauf 2019 in Warendorf Foto: R. Penno

Sechs-Stunden-Lauf 2019 in Warendorf Foto: R. Penno

Sechs-Stunden-Lauf 2019 in Warendorf Foto: R. Penno

Sechs-Stunden-Lauf 2019 in Warendorf Foto: R. Penno

Sechs-Stunden-Lauf 2019 in Warendorf Foto: R. Penno

Sechs-Stunden-Lauf 2019 in Warendorf Foto: R. Penno

Sechs-Stunden-Lauf 2019 in Warendorf Foto: R. Penno

Sechs-Stunden-Lauf 2019 in Warendorf Foto: R. Penno

Sechs-Stunden-Lauf 2019 in Warendorf Foto: R. Penno

Sechs-Stunden-Lauf 2019 in Warendorf Foto: R. Penno

Sechs-Stunden-Lauf 2019 in Warendorf Foto: R. Penno

Sechs-Stunden-Lauf 2019 in Warendorf Foto: R. Penno

Sechs-Stunden-Lauf 2019 in Warendorf Foto: R. Penno

Sechs-Stunden-Lauf 2019 in Warendorf Foto: R. Penno

Sechs-Stunden-Lauf 2019 in Warendorf Foto: R. Penno

Sechs-Stunden-Lauf 2019 in Warendorf Foto: R. Penno

Sechs-Stunden-Lauf 2019 in Warendorf Foto: R. Penno

Sechs-Stunden-Lauf 2019 in Warendorf Foto: R. Penno

Sechs-Stunden-Lauf 2019 in Warendorf Foto: R. Penno

Sechs-Stunden-Lauf 2019 in Warendorf Foto: R. Penno

Sechs-Stunden-Lauf 2019 in Warendorf Foto: R. Penno

Sechs-Stunden-Lauf 2019 in Warendorf Foto: R. Penno

Sechs-Stunden-Lauf 2019 in Warendorf Foto: R. Penno

Sechs-Stunden-Lauf 2019 in Warendorf Foto: R. Penno

Sechs-Stunden-Lauf 2019 in Warendorf Foto: R. Penno

Sechs-Stunden-Lauf 2019 in Warendorf Foto: R. Penno

Sechs-Stunden-Lauf 2019 in Warendorf Foto: R. Penno

Als Pflügler diesen Lauf 2011 aus der Taufe hob, waren es 47 Teilnehmer. „Ich war total glücklich damals“, sagt der Telgter. 25 hatte er erwartet, „aber das war fast das Doppelte.“ Inzwischen hat sich der 6h-Lauf entwickelt, bei seiner zehnten Auflage ist er in Warendorf angekommen mit gestarteten 542 Teilnehmern. 600 waren angemeldet, diese Zehn-Prozent-Quote gäbe es immer, so Pflügler.

Ganz bewusst hatte Christian Pflügler den Standort Warendorf gewählt: Zum 60. CISM-Jubiläum wollte er in der Sportschule mit dem CISM Day Run. „Und für die Unterstützung, die wir hier in der Sportschule erfahren haben, gilt unser großer Dank.“

Der 6h-Lauf-Münster ist ein Lauf von Läufern für Läufer. Das ist Christian Pflügler wichtig. Ein großes Spektrum an Teilnehmern findet sich da wieder: Der leistungsorientierte Läufer ist dabei; noch viel mehr aber der Hobbyläufer, der keine Bedenken haben muss, das Zeitlimit nicht zu erreichen. „Da gibt es keinen Druck“, meint Pflügler. „Jeder soll laufen, das macht es aus.“

Als die Läufer am Samstag aus ihrer ersten Runde zurückkamen, war auch Christian Pflügler erleichtert. „Jetzt fällt der Druck ab, alles läuft.“ Im wahrsten Sinne des Wortes: Denn in der Nacht zuvor mussten Pflügler und sein Helferteam umplanen. Sturmböen hatten die Pavillons für die Verpflegung durchs Stadion geweht. Alles wurde neu aufgebaut, improvisierter und sicherer, damit nichts passiert. „Eine Absage war aber kein Thema“, sagte Pflügler.

Dass es anschließend in den Sozialen Medien wieder viel Lob gab, ist eben auch diesem nächtlichen Einsatz zu verdanken. Und wenn Christian Pflügler sagt, er kenne fast jeden Teilnehmer, so ist das keine Übertreibung. Ein Hallo hier im Vorbeilaufen, ein Handschlag da. Nur auf die Frage, wie und ob es weitergeht, hatte Pflügler noch keine Antwort. Es gäbe eine ganze Menge nachzubereiten. Erstmal will er alles sacken lassen, dann mit seinem Team diskutieren und „darüber reden, was es für Optionen gibt.“

6h-lauf-muenster.de