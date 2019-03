Reiten: Dressur-Late-Entry in Freckenhorst

Freckenhorst -

Mit einem hohen Niveau haben die Turniertage auf der Reitanlage Schulze Niehues begonnen. Anders als in den vergangenen Jahren stellte Ludger Schulze Niehues das Late Entry Dressur an den Anfang, dem Zuspruch schadete das nicht. Vier Siegerschleifen gab es am ersten Tag zu verteilen, eine davon ging nach Warendorf.