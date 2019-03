„Letzten Endes haben wir entschieden, eine interne Lösung für die Trainerbesetzung zu wählen. Dieses Amt werden in der neuen Saison die beiden Spieler Daniel Averbeck und Slawa Bodnar übernehmen. Beide sind seit vielen Jahren dem Verein verbunden, haben unter einigen Trainern sowohl in der Bezirksliga als auch der Kreisliga A viele Erfahrungen gesammelt“, erklärt Vorstandsmitglied Walter Venhues in einer Presseerklärung.

Schwere Verletzungen haben dazu geführt, dass die beiden nicht mehr für den aktiven Spielbetrieb in der kommenden Saison zur Verfügung stehen. Die beiden folgen dem Trainergespann Dennis Averhage und Claus Hensel, das den SCH im Sommer verlassen wird.