Nach dem enttäuschenden Spiel in Greven setzte die Warendorfer SU ihren Abwärtstrend mit einer 51:78 (26:41)-Heimniederlage gegen Ochtrup fort.

Die Warendorfer kamen in der Offensive nur schwerlich in die Gänge, lagen nach dem ersten Viertel bereits mit 12:20 und zur Pause mit 26:41 hinten. Nach dem Seitenwechsel änderte sich im Grunde nichts. Mit 36:58 ging es in den Schlussabschnitt, in dem die ohne Ersatzspieler angereisten Gäste immer noch spitziger wirkten und nichts mehr anbrennen ließen.

Die WSU wird sich wieder erheblich steigern müssen, um den Klassenerhalt in der Bezirksliga fechtzeitig unter Dach und Fach bringen zu können.

WSU-Schützen: Duheric (13), Joachim (12), Etgaras (10), Bürgel (8), Kröger (4), Kollhoff (3) und Harnischmacher (1).