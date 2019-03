„Sie sind als Spieler seit Jahren nah an der Mannschaft dran und haben großes Interesse gezeigt. Wir haben uns von der Begeisterung der beiden überzeugen lassen“, kommentiert Hoetmars Vorstandsmitglied Walter Venhues die Entscheidung, Slawa Bodnar und Daniel Averbeck zum gleichberechtigten Trainerduo der neuen Saison zu machen (wir berichteten).

„Wir sind sicher, dass die beiden die Devise unseres Clubs, verstärkt auf die eigenen Jugend zu setzen, kontinuierlich fortführen werden. Nach Gesprächen mit etlichen Kandidaten haben wir uns für diese interne Lösung entschieden – auch wenn es nicht immer einfach ist, als Spieler beim eigenen Verein direkt in den Trainerjob zu wechseln“, ergänzt Venhues.

Viele Verletzungen

Averbeck (31) und Bodnar (28), die in dieser Spielzeit noch auf dem Platz stehen, haben in der Vergangenheit unzählige Verletzungen hinter sich gebracht. Vor allem Slawa Bodnar hat kaum eine schwere Knieverletzung ausgelassen.

Lieber Trainier als Spieler

„Wir wollten unbedingt an der Mannschaft dranbleiben, tun uns aber keinen Gefallen, wenn wir weiter spielen. Daher kam die Idee, als Trainer für den Club tätig zu sein. Wir freuen uns darüber, dass der Vorstand uns das Vertrauen schenkt“, erklärte Averbeck. Der Indus­triekaufmann aus Alverskirchen, der in Everswinkel arbeitet, spielt schon seit Jahren in Hoetmar und wohnt seit 2015 auch dort. Betriebswirt Bodnar ist ein Hoetmarer Eigengewächs.

Risiko nicht ausgeschlossen

„Slawa und ich wissen auch, dass es für den Vorstand ein Risiko ist, zwei Spieler aus dem eigenen Club diesen Job zu geben, die keine Erfahrung als Trainer haben. Doch es ist sicherlich auch ein Vorteil, wenn man den Verein, die Mannschaft und das Umfeld so gut kennt wie wir beiden“, erläuterte Averbeck.

Vier bis fünf Neue erwünscht

In dieser Spielzeit hat der SC Hoetmar das Saisonziel Klassenerhalt schon so gut wie erreicht. Sorgen macht den Verantwortlichen nur die lange Verletztenliste. „So etwas wie in dieser Saison habe ich noch nie erlebt, derzeit haben wir neun Verletzte. Wir benötigen für die neue Spielzeit sicherlich vier oder fünf Neue, damit es personell nicht wieder so eng wird“, erklärte Venhues.