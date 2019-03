17 Kampfsportler der Warendorfer SU stellten sich bei den Seibukan Open in Detmold weiteren 175 Teilnehmern des nordrhein-westfälischen Budo-Sport-Verbandes Seibukan. In den unterschiedlichsten Disziplinen bot sich ein breites Spektrum des Kampfsports. Ob Kata Einzel und Mannschaft (Kampf gegen einen imaginären Gegner) oder Kumite Traditionell und Semikontakt (freier Partnerkampf) und Selbstverteidigung. Am Ende des anstrengenden Tages freuten sich die Warendorfer über etliche Urkunden und Pokale.

Viktoria Witt wurde Dritte in der Einzel-Kata und Zweite in der Selbstverteidigung. Vordere Ränge in der Einzel-Kata belegten zudem Katrin Garschin (3.), Rishan Annaratnam (2.), Mia Altefrohne (3.) und Viktoria Schmidt (2.). In den Mannschaftsdisziplinen Kata holten die Warendorfer zudem zweimal den Sieg und je einmal den zweiten und dritten Platz.