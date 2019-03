„ Diese Saison war der reine Wahnsinn! Diese Saison war der reine Wahnsinn! “ Dietmar Fedde

BBC-Trainer Marcel Fedde hat den kompletten verfügbaren Kader dabei, so dass er freimütig erklärt: „Wir sind sicherlich favorisiert.“

Allerdings seien die Berliner besser als ihre miese Saisonplatzierung vermuten lässt. „Sie haben ganz viele enge Entscheidungen gegen sich wegstecken müssen“ weiß Fedde, dass es auch in Berlin nur Punkte gibt, wenn Warendorf seine komplette Leistungsfähigkeit auf das Parkett bringt.

Die Warendorfer sind mit dem hohen Ziel, Platz zwei und die Play-Offs zu erreichen, in die Spielzeit gegangen. Dies wurde nicht erreicht, was allerdings auch an vielen Kleinigkeiten lag, wie BBC-Chef Dietmar Fedde betont: „Die Spiele in Essen und Hamburg gingen mit ganz wenigen Punkten verloren. Auch gegen Osnabrück war mehr drin – es fehlte nicht viel. Trotzdem war es unsere bislang erfolgreichste Saison.“

Dies lag aber insbesondere an einer gelungenen Marketingidee, die der BBC mit seinem „Pferde-Rollstuhl-Film“ umgesetzt hat. Beim Spiel gegen Essen drängelten sich 200 begeisterte Zuschauer in der kleinen Halle der Josefsschule. Die Rollis fahren nach dem Abpfiff inzwischen an den Zuschauern vorbei, die sie dankbar für die gezeigte Performance abklatschen.

„Es ist schon Wahnsinn, was bei uns in der Halle inzwischen abgeht. ich hoffe, wir schaffen es diese Atmosphäre über die Sommerpause zu bringen. Mit Verstärkung in der Breite und mit Glück in der Spitze ist dann alles möglich“, so Dietmar Fedde.