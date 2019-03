Frauen-Oberliga: Everswinkel - Bergkamen, So 17 Uhr

Die beiden Teams agieren schon lange auf Augenhöhe. Derzeit trennen Gastgeber Everswinkel und Bergkamen lediglich ein paar Punkte – in der Tabelle steht der TC TuRa Bergkamen direkt hinter dem SC DJK auf dem sechsten Rang. Auch das Hinspiel an der Lippe war äußerste eng und endete unentschieden 22:22: Am Sonntag soll die Sieben des Everswinkeler Trainerduos Franziska Heinz und Manja Görl aber möglichst vorn haben. Schließlich ist es ein Heimspiel – und die Gastgeberinnen wollen weiterhin in eigener Halle unbezwungen bleiben.

Bezirksliga : Kattenvenne - Everswinkel, So 17 Uhr

Der Gastgeber mit der lautstarken Kulisse am Ölberg ist traditionell heimstark. Zudem sind die Kattenvenner virtuell auf dem Verfolgerplatz hinter Neuenkirchen. Keine einfachen Voraussetzungen für die Sieben von SC-DJK-Trainer Thomas Steinhoff, um am Sonntag Zählbares mitzubringen. Erschwert wird das Unterfangen durch die vielen Ausfälle bei den Everswinkelern, so dass der Coach auch mit gedämpften Erwartungen antritt: „Die Kattenvenner haben Blut geleckt. Es wird sicherlich ein sehr schweres Spiel für uns, zumal ich auch junge Spieler einsetze.“

Bezirksliga: Warendorf - Burgsteinfurt, So 18 Uhr

Das Schlusslicht aus Stemmert gastiert beim Tabellenzweiten. Damit dürfte zur Chancenverteilung am Sonntagabend schon alles gesagt sein. WSU-Trainer Stefan Hamsen erwartet aber von seinen Schützlingen einen konzentrierten und souveränen Heimauftritt, bei dem am Ende zwei sicher gewonnene Punkte verbucht werden: „Insbesondere im Hinblick auf die beiden folgenden Spiele daheim gegen Neuenkirchen und bei Sparta Münster sollte auch meine leicht personell geschwächte Mannschaft zeigen, wo wir uns in dieser Liga platziert sehen.“