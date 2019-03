Stefan Wortmann auch ohne Operation wieder am Ball

„Das ist schon eine verrückte Sache. Ich habe seit Monaten Schmerzen. Unklar ist jedoch, ob sie von einem Knorpelschaden oder einer Schleimbeutelfalte kommen. Die hat jeder im Knie, doch in der Regel bemerkt man sie gar nicht. Da die Schmerzen in den vergangenen Wochen jedoch deutlich nachließen, wurde die OP abgesagt, ich kann trainieren und sogar spielen. Wir warten jetzt vier Wochen ab und entscheiden dann, wie es weitergeht“, erläutert Wortmann .

Stefan Wortmann, die Karriere in Bildern 1/109 Stefan Wortmann, die Karriere in Bildern Foto: Böckmann

Stefan Wortmann, die Karriere in Bildern Foto: Dirk Böckmann

Stefan Wortmann, die Karriere in Bildern Foto: Penno

Stefan Wortmann, die Karriere in Bildern Foto: Penno

Stefan Wortmann, die Karriere in Bildern Foto: Penno

Stefan Wortmann, die Karriere in Bildern Foto: Penno

Stefan Wortmann, die Karriere in Bildern Foto: Penno

Stefan Wortmann, die Karriere in Bildern Foto: Penno

Stefan Wortmann, die Karriere in Bildern Foto: René Penno

Stefan Wortmann, die Karriere in Bildern Foto: Penno

Stefan Wortmann, die Karriere in Bildern Foto: R. Penno

Stefan Wortmann, die Karriere in Bildern Foto: Penno

Stefan Wortmann, die Karriere in Bildern Foto: Penno

Stefan Wortmann, die Karriere in Bildern Foto: Penno

Stefan Wortmann, die Karriere in Bildern Foto: Lehmann/Heimspiel

Stefan Wortmann, die Karriere in Bildern Foto: Heinz Schwackenberg

Stefan Wortmann, die Karriere in Bildern Foto: René Penno

Stefan Wortmann, die Karriere in Bildern Foto: R. Penno

Stefan Wortmann, die Karriere in Bildern Foto: René Penno

Stefan Wortmann, die Karriere in Bildern Foto: R. Penno

Stefan Wortmann, die Karriere in Bildern Foto: R. Penno

Stefan Wortmann, die Karriere in Bildern Foto: R. Penno

Stefan Wortmann, die Karriere in Bildern Foto: Penno

Stefan Wortmann, die Karriere in Bildern Foto: R. Penno

Stefan Wortmann, die Karriere in Bildern Foto: R. Penno

Stefan Wortmann, die Karriere in Bildern Foto: R. Penno

Stefan Wortmann, die Karriere in Bildern Foto: R. Penno

Stefan Wortmann, die Karriere in Bildern Foto: R. Penno

Stefan Wortmann, die Karriere in Bildern Foto: Rene Penno

Stefan Wortmann, die Karriere in Bildern Foto: Rene Penno

Stefan Wortmann, die Karriere in Bildern Foto: Heinz Schwackenberg

Stefan Wortmann, die Karriere in Bildern Foto: R. Penno

Stefan Wortmann, die Karriere in Bildern Foto: R. Penno

Stefan Wortmann, die Karriere in Bildern Foto: R. Penno

Stefan Wortmann, die Karriere in Bildern Foto: Dirk Böckmann

Stefan Wortmann, die Karriere in Bildern Foto: R. Penno

Stefan Wortmann, die Karriere in Bildern Foto: Wolfgang Schulz

Stefan Wortmann, die Karriere in Bildern Foto: R. Penno

Stefan Wortmann, die Karriere in Bildern Foto: Heinz Schwackenberg

Stefan Wortmann, die Karriere in Bildern Foto: R. Penno

Stefan Wortmann, die Karriere in Bildern Foto: R. Penno

Stefan Wortmann, die Karriere in Bildern Foto: R. Penno

Stefan Wortmann, die Karriere in Bildern Foto: Dirk Böckmann

Stefan Wortmann, die Karriere in Bildern Foto: R. Penno

Stefan Wortmann, die Karriere in Bildern Foto: R. Penno

Stefan Wortmann, die Karriere in Bildern Foto: R. Penno

Stefan Wortmann, die Karriere in Bildern Foto: R. Penno

Stefan Wortmann, die Karriere in Bildern Foto: R. Penno

Stefan Wortmann, die Karriere in Bildern Foto: R. Penno

Stefan Wortmann, die Karriere in Bildern Foto: R. Penno

Stefan Wortmann, die Karriere in Bildern Foto: Penno

Stefan Wortmann, die Karriere in Bildern Foto: René Penno

Stefan Wortmann, die Karriere in Bildern Foto: René Penno

Stefan Wortmann, die Karriere in Bildern Foto: Penno

Stefan Wortmann, die Karriere in Bildern Foto: Dirk Böckmann

Stefan Wortmann, die Karriere in Bildern Foto: Dirk Böckmann

Stefan Wortmann, die Karriere in Bildern Foto: Penno

Stefan Wortmann, die Karriere in Bildern Foto: Dirk Böckmann

Stefan Wortmann, die Karriere in Bildern Foto: Böckmann

Stefan Wortmann, die Karriere in Bildern Foto: R. Penno

Stefan Wortmann, die Karriere in Bildern Foto: R. Penno

Stefan Wortmann, die Karriere in Bildern Foto: R. Penno

Stefan Wortmann, die Karriere in Bildern Foto: R. Penno

Stefan Wortmann, die Karriere in Bildern Foto: Rene Penno

Stefan Wortmann, die Karriere in Bildern Foto: R. Penno

Stefan Wortmann, die Karriere in Bildern Foto: R. Penno

Stefan Wortmann, die Karriere in Bildern Foto: R. Penno

Stefan Wortmann, die Karriere in Bildern Foto: Penno

Stefan Wortmann, die Karriere in Bildern Foto: R. Penno

Stefan Wortmann, die Karriere in Bildern Foto: R. Penno

Stefan Wortmann, die Karriere in Bildern Foto: R. Penno

Stefan Wortmann, die Karriere in Bildern Foto: R. Penno

Stefan Wortmann, die Karriere in Bildern Foto: R. Penno

Stefan Wortmann, die Karriere in Bildern Foto: R. Penno

Stefan Wortmann, die Karriere in Bildern Foto: Dirk Böckmann

Stefan Wortmann, die Karriere in Bildern Foto: Dirk Böckmann

Stefan Wortmann, die Karriere in Bildern Foto: Rene Penno

Stefan Wortmann, die Karriere in Bildern Foto: Rene Penno

Stefan Wortmann, die Karriere in Bildern Foto: Rene Penno

Stefan Wortmann, die Karriere in Bildern Foto: Heinz Schwackenberg

Stefan Wortmann, die Karriere in Bildern Foto: R. Penno

Stefan Wortmann, die Karriere in Bildern Foto: R. Penno

Stefan Wortmann, die Karriere in Bildern Foto: Wolfgang Schulz

Stefan Wortmann, die Karriere in Bildern Foto: R. Penno

Stefan Wortmann, die Karriere in Bildern Foto: Privat

Stefan Wortmann, die Karriere in Bildern Foto: Rene Penno

Stefan Wortmann, die Karriere in Bildern Foto: Rene Penno

Stefan Wortmann, die Karriere in Bildern Foto: R. Penno

Stefan Wortmann, die Karriere in Bildern Foto: R. Penno

Stefan Wortmann, die Karriere in Bildern Foto: R. Penno

Stefan Wortmann, die Karriere in Bildern Foto: Heinz Schwackenberg

Stefan Wortmann, die Karriere in Bildern Foto: Heinz Schwackenberg

Stefan Wortmann, die Karriere in Bildern Foto: R. Penno

Stefan Wortmann, die Karriere in Bildern Foto: René Penno

Stefan Wortmann, die Karriere in Bildern Foto: R. Penno

Stefan Wortmann, die Karriere in Bildern Foto: René Penno

Stefan Wortmann, die Karriere in Bildern Foto: Penno

Stefan Wortmann, die Karriere in Bildern Foto: Penno

Stefan Wortmann, die Karriere in Bildern Foto: Penno

Stefan Wortmann, die Karriere in Bildern Foto: Penno

Stefan Wortmann, die Karriere in Bildern Foto: René Penno

Stefan Wortmann, die Karriere in Bildern Foto: Penno

Stefan Wortmann, die Karriere in Bildern Foto: René Penno

Stefan Wortmann, die Karriere in Bildern Foto: Rene Penno

Stefan Wortmann, die Karriere in Bildern Foto: Rene Penno

Stefan Wortmann, die Karriere in Bildern Foto: Rene Penno

Stefan Wortmann, die Karriere in Bildern Foto: Penno

Stefan Wortmann, die Karriere in Bildern Foto: Penno

Natürlich ist torgefährliche Mittelfeldspieler, seit kurzem 30 und verlobt, froh, dass er wieder auf dem Platz stehen darf. „Fußball ist schon immer mein Hobby Nummer eins gewesen.“ Daher hat er auch noch nicht über das Ende der Laufbahn nachgedacht: „Solange ich gut genug und vor allem fit bin, möchte ich spielen.“

2008 von WSU zum VfL

Angefangen hat der Warendorfer bei der WSU, wo er alle Jugendmannschaften durchlief. Dann kam das Angebot des VfL Sassenberg, der als Trainer gerade Christian Franz-Pohlmann verpflichtet hatte. „Der war bei der WSU mein B-Jugendtrainer gewesen, da wusste ich, was mich erwartet“, erklärt Wortmann den Vereinswechsel. Es sollte sein letzter bleiben. 2008 ging er nach Sassenberg und absolviert dort inzwischen seine elfte Saison, die vierte als Kapitän.

Zwei Aufstiege ragen heraus

„Ich hatte immer mal wieder Angebote, auch von höherklassigen Clubs. Doch in Sassenberg gefällt es mir super, inzwischen kommen auch die meisten meiner Freunde aus dem Spielerkreis.“ Erlebt hat er in den knapp elf Jahren so einiges beim VfL. „Am schönsten waren die Aufstiege in die Bezirksliga 2009 und 2014 – und natürlich die drei Siege bei der Hallenkreismeisterschaft.“ Ob es in der nächsten Saison noch einmal mit einem Aufstieg klappt? „Mal sehen“, sagt der sympathische Fußballer, der Schornsteinfeger ist und nebenbei eine eigene Firma als Objektbetreuer leitet.

Tragende Säule

Beim VfL ist er dienstälteste Akteur und nicht aus dem Team wegzudenken. „Er ist eine Identifikationsfigur, den VfL Sassenberg und Stefan Wortmann muss man in einem Atemzug nennen. Er ist seit jeher eine tragende Säule der Mannschaft, und zwar auf und neben dem Platz. Er gehört nicht nur spielerisch zu den Besten, sondern ist auch in kämpferischer Hinsicht immer ein Vorbild“, betont Daniel Strotmann, der sportliche Leiter des VfL.

► Am Sonntag gastiert Sassenberg um 15 Uhr beim SC Hoetmar. Beide Teams haben große personelle Probleme.