Keinen guten Tag erwischte der TuS Freckenhorst. Beim Tabellenführer IG Bönen verlor die Elf von Trainer Andreas Strump am Sonntag glatt mit 5:0 (3:0).

Mit einigen personellen Veränderungen im Gegensatz zur Vorwoche traten die Freckenhorster bei den Durchstartern aus Bönen an. Die scheinen als Aufsteiger den direkten Durchmarsch hinlegen zu wollen – das wurde auch am Sonntag von Anfang an klar. Bereits nach wenigen Sekunden klingelte es das erste Mal im Kasten. Nach zehn Minuten stand es bereits 0:2 aus Sicht der TuS, davon erholten sich die Gäste nicht mehr. Noch ein Tor vor dem Pausenpfiff und zwei in Durchgang zwei besiegelten die 0:5-Niederlage.

„Das geht auch in der Höhe völlig in Ordnung. Bönen war deutlich besser, in allen Belangen überlegen. Diese starke Mannschaft hätten wir nur durch ein aggressives und defensives Spiel schlagen können. Das ist uns heute nicht gelungen“, fasst Trainer Andreas Strump die Niederlage zusammen.

TuS Freckenhorst: Neukötter - Neite, Kortenjann, Mersmann, Gierhake - Harbert, Sowa, Unland, Holthusen, Bahonijc (71. Pumpe) - Jöcker (78. Becker). Tore : 1:0 Bulut, 2:0 Dotor-Ledo (10.), 3:0 Baslarli (45.), 4:0 Bulut (58.), 5:0 Kaya (78.)