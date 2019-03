In einem ausgeglichenen Spiel hielten die Everswinkeler besonders in Hälfte eins gut mit. Nur mit einem Tor Rückstand ging es in die Pause und auch zu Beginn des zweiten Durchgangs konnte man von einem Spiel auf Augenhöhe sprechen.

„Ab der 47. Minute dann sind wir angefangen vorne zu früh zu werfen. Kattenvennes Torhüter hat zudem ein paar gute Paraden gehabt. Die Tempogegenstöße haben uns dann das Genick gebrochen und wir kamen nicht mehr ran. Etwas ärgerlich“, resümierte Everswinkels Betreuer Uwe Ott.

SC DJK Everswinkel : Herweg, Schmidt - Homann (6), Loick-Feidieker (4), Brochtrup (3), Wierbrügge (2), Stelthove (2), Kleiboldt (2), Sieling (2), Kruse (1), Ruthenbeck (1), Hillebrandt.