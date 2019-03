Mitreißendes Spiel zwischen Everswinkel und Recklinghausen ohne Sieger

In der temporeichen ersten Halbzeit wechselte die Führung mehrfach. Nachdem die Gastgeberinnen mit 2:0 führten, lag TuRa mit Spielmacherin Elisa Brügger zwischenzeitlich mit 6:3 (12.) in Front. Als der SC DJK sich dann wieder stabilisiert hatte, stand es schnell 8:7 (21.) für die Everswinkelerinnen. Mit einem Treffer Vorsprung gingen dann aber doch die Bergkamenerinnen, die viele Siebenmeter in dieser Phase zugesprochen bekamen, in die Kabine.

Handball Frauen-Oberliga, Everswinkel - Recklinghausen 25:25 1/26 Handball Frauen-Oberliga, Everswinkel - Recklinghausen 25:25 Foto: R. Penno

Auch nach dem Seitenwechsel setzte sich zunächst keiner der Tabellennachbarn ab, nach 45 Minuten stand es 18:18. Everswinkel erspielte sich in Überzahl dann eine 21:19-Führung (48.) und erhöhte nach einer weiteren Zeitstrafe für Bergkamen auf 23:20 (52.). Die Gäste ließen sich aber noch nicht abschütteln, verkürzten erst auf 23:24 (56.) und glichen dann sogar nach einem leichten Ballverlust der Heimsieben zum 24:24 (57.) aus.

Nach einer Auszeit der Everswinkelerinnen und zwei torlosen spannenden Minuten traf Bergkamen von Linksaußen zum 25:24 (59.). Im Gegenzug glich Sarah Große-Schute aus.

„Das Unentschieden ist gerecht. Wir haben mit drei Treffern geführt, dann aber Bergkamen mit leichten Fehlern und ausgelassenen Chancen noch mal eingeladen“, bilanzierte SC-DJK-Trainerin Franziska Heinz, die mit der kämpferischen Leistung ihrer Truppe vollauf zufrieden war.

Everswinkel: Kluge, Mohr – Altun (5), Stelthove (5/1), Große-Schute, Langkamp (je 4), Silvers (4/2), Zepke (2), Herzberg (1), Büscher, Behrens, Schüler.