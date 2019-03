WSU-Trainer Stefan Hamsen war mit der soliden Leistung einverstanden: „Wir haben jetzt zwei Spitzenspiele vor der Brust, da war es mir wichtig, dass wir heute mit einem guten Gefühl rausgehen. In der ersten Hälfte hatten wir noch Probleme, aber die zweite Halbzeit war gut.“

Handball Bezirksliga, Warendorf - Burgsteinfurt 32:22 1/16 Handball Bezirksliga, Warendorf - Burgsteinfurt 32:22 Foto: R. Penno

Die Warendorfer hatten anfangs Probleme, in das Spiel hereinzufinden. Vor allem in der Defensive fehlte der Zugriff. „15 Gegentore gegen den Letzten sind etwas viel. Das haben wir in der Pause angesprochen, danach lief es besser. Auch wenn daher natürlich etwas die Angriffskraft verloren ging“, erzählte Hamsen.

Nach der Pause räumten die Warendorfer schnell die letzten Zweifel an einem klaren Heimerfolg aus. Sie kassierten nur noch sieben Gegentore in den zweiten dreißig Minuten.

WSU: Hartmann, Stukenbrok – Bilitewski (7/4), Nitsche (7), Schemann, Tönnies (je 4), Baggeroer, Hippler (je 3), Linnenbank (2), Weber, Ahlke (je 1), Gerhards.