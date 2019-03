Der Pfiff des Schiedsrichters erfolgte allerdings zu Recht, Malte Sickmann wurden am Sechzehner-Eck von den Beinen geholt und Loris Theres nutzte den Elfer zum Siegtreffer (65.). „Ich denke, der Elfmeterpfiff ging schon in Ordnung, ansonsten bin ich natürlich nicht zufrieden. Wir haben viel zu viele Pässe nicht an den Mann gebracht, sodass wir den Gegner nicht müde spielen konnten. Am Ende war der Sieg sogar glücklich.“

WSU-Trainer Lukas Krumpietz bescheinigte den Gästen eine gute Leistung, Westkirchen hätte sich nur noch belohnen müssen. In der 86. vergab Yanik Klemann die große Möglichkeit zum Ausgleich, ebenso wie eine Minute später Tobias Burghardt, der per Kopf das Ziel knapp verfehlte.

Zu diesem Zeitpunkt hätte die Heimelf allerdings schon höher führen müssen. Im ersten Durchgang gab es jeweils nur eine Möglichkeit auf beiden Seiten. Niklas Steinkamp vergab per Kopf auf Seiten der WSU (21.), Rares-Nicolae Ivan verfehlte für Westkirchen das Tor, nachdem er von der Mittellinie alleine durchgestartet war (43.).

Im zweiten Durchgang folgte dann die beste Phase der Heimmannschaft. Binnen 15 Minuten verzeichnete das Krumpietz-Team gleich vier glasklare Möglichkeiten. Der eingewechselte Stefan Schmidt scheiterte an Torhüter Dennis Homering (50.) genau so wie der ebenfalls zur Pause gekommene Malte Sickmann (52.). Auch die Versuche von Fabian Schütte und Theres (53. + 61.) parierte der Gästeschlussmann glänzend.

Der berechtigte Elfer brachte die Warendorfer dann auf die Siegerstraße. Ungemütlich wurde es für die WSU-Defensive lediglich in den letzten fünf Minuten als die Gäste alles versuchten und die Gastgeber in deren Hälfte einschnürten. „Westkirchen hat gut verteidigt und hatte am Schluss noch Mal die Möglichkeiten. Wir waren heute nur zehn Minuten nach der Pause gut, das reicht normalerweise nicht“, war Krumpietz der Meinung, kein wirklich überzeugendes Spiel seiner Mannschaft gesehen zu haben. Für Platz zwei in der Tabelle reicht es aber.

WSU: Rauf - Freye, Le. Burchhardt, Simon, Theres - La. Burchhardt, Schwienhorst, Schütte - Lauhoff (46. Sickmann), Hövener (66. Gösling), Steinkamp (46. Schmidt). Tor: 1:0 Theres (65., FE).