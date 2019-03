Reserve der Warendorfer SU lebt noch

Ein Spielausfall in Hoetmar und vier WSU-Tore in den letzten acht Minuten waren die Höhepunkte des Fußball-Sonntags.

A-Ligist SC Hoetmar schleppt sich schon die ganze Saison mit vielen Verletzten über die Runden, in der vergangenen Woche ging gar nichts mehr. „Das ist echt eine Seuche. So viele Verletzungen wie in dieser Saison habe ich noch nie erlebt“, stöhnt Vorstandsmitglied Walter Venhues. Der Gast aus Sassenberg hatte einem Verlegungswunsch der Gastgeber zunächst nicht zugestimmt, am Freitag dann aber doch. Auch die Sassenberger beklagen schon seit Saisonbeginn riesige Personalprobleme. Das Spiel wird am 18. April um 18.30 Uhr nachgeholt. Auf Rasen, denn der Ascheplatz wird dann möglicherweise schon eine Baustelle sein.

Debowiaks toller Einstand

Die Reserve der Warendorfer SU setzte im Abstiegskampf der A-Liga ein ganz dickes Ausrufezeichen. 0:2 lag die Truppe bis zur 82. Minuten gegen den SC Nienberge hinten. Dann gelangen dem Team von Trainer Metin Ograk noch vier Tore. Gleich zwei davon markierte Zugang Pascal Debowiak, der die Erste verstärken soll, bei seinem ersten Einsatz aber zunächst für die Reserve zum Einsatz kam – mit durchschlagendem Erfolg. „Ein toller Endspurt, nachdem wir zuvor etliche Chancen ausgelassen hatten“, freute sich Ograk. Die Erste der WSU quälte sich anschließend zu einem mühevollen 1:0 gegen Schlusslicht Westkirchen.

TuS verliert schon wieder

Wenig Grund zur Freude hat derzeit Freckenhorsts Trainer Andreas Strump, der mit dem 0:5 in Bönen die vierte Niederlage seiner Bezirksliga-Elf in Folge miterlebte: „Der Gegner war wirklich stark, auch wenn das Ergebnis natürlich zu hoch ausfiel.“ Einziger Trost: Die vier Tabellenletzten holen sich auch regelmäßig Niederlagen ab, so dass der TuS nicht nach unten schauen muss.

Debakel in Ennigerloh

Bestes Beispiel ist der SuS Ennigerloh, der auf eigenem Platz eine satte 0:10 (0:3)-Klatsche gegen Westönnen kassierte. „Wir haben nicht den Charakter, in beschissenen Spielen wenigstens dagegenzuhalten“, klagte Trainer Dennis Herrmann.