Amazonen geben den Ton an

Samstag wurde dort die Palette der Dressuren ausgebreitet, während Sonntag die Springen folgten.

Absoluter Höhepunkt des Turniers war am Sonntagnachmittag die Springprüfung der Klasse L mit Siegerrunde. In diesem mitreißenden Vergleich dominierte Judith Lilienbecker (RFV Enniger-Vorhelm) auf C’est la vie Olaf die aus 28 Starterpaaren bestehende Konkurrenz. Amazone und Pferd verließen die Siegerrunde strafpunktfrei nach 43,52 Sekunden.

Reitturnier des RV Albersloh 2019 1/25 Beim Reit- und Springturnier des RV Albersloh gingen zahlreiche Reiter und Reiterinnen aus der Region an den Start. Darunter war auch Nicole Haves vom gastgebenden Verein auf Cooper’s Girl. Foto: Heinz Schwackenberg

Alina Schmidt (RV Albersloh) auf Qicera Foto: Heinz Schwackenberg

Julia Schneider RV Sendenhorst auf Belmar Foto: Heinz Schwackenberg

Hannah Luisa Richter (RV Rinkerode) auf Cera Foto: Heinz Schwackenberg

Janne Silvia Gövert (RV Albersloh) auf Amigo Foto: Heinz Schwackenberg

Julia Balder (RV Albersloh) auf Amitie K Foto: Heinz Schwackenberg

Günther Lange (RV Sendenhorst) aif Chelsy Foto: Heinz Schwackenberg

Andrea Niebling (RV Albersloh) auf Cliro Foto: Heinz Schwackenberg

Laura Koivula (RV Milte-Sassenberg) auf Coberlina Foto: Heinz Schwackenberg

Vanessa Rusche (RV Ostbevern) auf Chanel LH Foto: Heinz Schwackenberg

Judith Lilienbecker (RV Enniger-Vorhelm) auf C’est la vie Olaf Foto: Heinz Schwackenberg

Kirsten Schuckenberg (RV Milte-Sassenberg) auf Rochee Foto: Heinz Schwackenberg

Luisa Drees (RV Wessenhorst) auf Cayastella Foto: Heinz Schwackenberg

Leonie Schulze Henne (RV Alt-Ahlen) auf Campari Foto: Heinz Schwackenberg

Tim Möller (RC Alverskirchen) auf Viva Lavista Foto: Heinz Schwackenberg

Friederike Stähler (RV Everswinkel) auf Chin Chin Foto: Heinz Schwackenberg

Isabell Ahlbrand (RV Bösensell) auf Tokaya Foto: Heinz Schwackenberg

Laura Zumbrink (RV Milte) auf Sass Makita Foto: Heinz Schwackenberg

Foto: Heinz Schwackenberg

Friederike Stähler (RV Everswinkel) auf Chin Chin Foto: Heinz Schwackenberg

Howard Wang (RV Greven) auf Janko van’t Kiezelhof Foto: Heinz Schwackenberg

Reinhild Meier (RV Everswinkel) auf Daddy’s Darling Foto: Heinz Schwackenberg

Kirsten Schnuckenberg (RV Milte) auf Sass Landrebell Foto: Heinz Schwackenberg

Carolin Wegmann (RV Ostbevern) auf Destino Foto: Heinz Schwackenberg

Anna Löfken (RV Telgte) auf Daphne Foto: Heinz Schwackenberg

Es war auch sonst die Stunde des starken weiblichen Geschlechts, denn Kirsten Schuckenberg (RFV Milte-Sassenberg) ging auf Silber- und Bronzekurs – mit Rochee S in 44,48 Sekunden und mit Landrebell in 46,81 Sekunden. Doch damit nicht genug. Laura Zumbrink (RFV Milte-Sassenberg) und Makita folgten an vierter Stelle (0/46,68). Dann die Ausnahme: Till Möller (RFV Alverskirchen-Everswinkel) und Viva Lavista wurden an sechster Stelle notiert (0/45,93).

Im vorangestellten Stilspringen der Klasse L gab die Albersloher Amazone An­drea Niebling der Konkurrenz das Nachsehen. Für ihre und Cliros Vorstellung vergaben die Richter die Wertnote 8.20. Mit ihrem vierten Platz verpassten Laura Koivula (RFV Milte-Sassenberg) und Coberlina M die Edelmetallränge nur ganz knapp ( WN 7.80).

Am Samstag wurden in die Noten im Fach Dressur vergeben. In der Prüfung der Klasse L setzte sich die Vornholzer Amazone Kathrin Jungnitz mit First Fritz in dieser Konkurrenz durch (WN 7.60). Auf den weiteren Plätzen folgten Irmgard Pentrop (RV Albersloh) mit Debby (WN 7.40) und Judith Lilienbecker (RFV Enniger-Vorhelm) auf Fashion (WN 7.30).

Irmgard Pentrop (RV Albersloh) und Debby hatten zuvor schon das Starterfeld in der Dressurprüfung der Klasse A** dominiert (WN 8.40).