38 Mal wurde der Pokal inzwischen vergeben. „Es ist ein jährliches Familientreffen. Der Dressurpokal hat Tradition“, meinte Peter Scholz , Mitglied des Vorstandes der Sparkasse Münsterland Ost , und würdigte die Leistungen der Reiter und Mannschaften für ihre Leistungen im vergangenen Jahr. Der RFV Gustav Rau Westbevern machte wieder das Rennen um den Wanderpokal und verteidigte seinen Titel. Nach drei Tagessiegen bei den vier Prüfungen standen 212 Punkte.

Mit deutlichem Abstand sicherte sich der RFV Milte-Sassenberg (195 Punkte) Platz zwei vor dem RV Oelde (190), der die letzte Tageswertung gewann und so den vierten Erfolg Westbeverns verhinderte. Mit 186 und 182 Punkten folgten der RFV Ostbevern und der RFV Alverskirchen-Everswinkel auf den Plätzen vier und fünf. „Das Leistungsspektrum war sehr dicht beieinander“, sagte Henrike Horstmann, Dressurbeauftragte des KRV Warendorf, zu dem wieder sehr engen Ausgang. Es zeige, wie sehr sich die Mannschaften auf diese Serie vorbereiten.

13 Mannschaften nahmen im vergangenen Jahr am Dressurpokal teil. „Das ist ein gutes Ergebnis, über das ich mich sehr freue“, meinte der Vorsitzende des KRV Warendorf, Thomas Haddenhorst. Er hob die gute Kooperation mit den Sparkassen hervor, die diese Serie seit Jahren unterstützen.

Der Dressurpokal 2019 startet im Mai beim Turnier in Ahlen (10. bis 12. Mai), Ende Juni geht es in Drensteinfurt weiter, das Turnier in Ostenfelde-Beelen im August ist die nächste Station, das Finale findet beim Sommerturnier des RFV Ostbevern statt.