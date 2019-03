Ograk hatte schon in den vergangenen Wochen angekündigt, die Reserve nicht weiter trainieren zu wollen. „Die Einstellung stimmt nicht, die Jungs haben zu oft etwas anderes vor.“ Den Klassenerhalt möchte der Glandorfer allerdings noch bewerkstelligen, um seinem Nachfolger einen A-Ligisten zu übergeben.

Theres hofft auf Besserung

Theres weiß als Sportlicher Leiter der WSU-Ersten, dass es Ograk schwer hat, hofft in der neuen Saison aber auf Besserung: „So kann es nicht weitergehen, mit sechs oder sieben Spielern funktioniert kein vernünftiges Training. Allerdings habe ich den Vorteil, dass ich die Jungs als langjähriger A-Juniorentrainer sehr gut kenne. Ich denke, dass ich die Mannschaft in den Griff bekomme – am liebsten natürlich in der A-Liga.“

Vom TuS zur WSU

Theres ist seit vor 35 Jahren von seinem Heimatverein TuS Freckenhorst zur WSU gewechselt (nach der B-Jugend) und hat diese nur hin und wieder verlassen. Als Coach (oder Spielertrainer) war er nach seinem Start bei der WSU-Zweiten in Ostbevern, Ostenfelde, Telgte und schließlich sechs Jahre bei den A-Junioren der WSU im Amt. „Jetzt werde ich dem Verein gerne helfen, nachdem Ralf Sennhenn mich gefragt hat, ob ich diese Aufgabe übernehmen möchte“, erklärte Theres.

„Genau der richtige Mann“

Seniorenobmann Sennhenn weiß natürlich auch um die Probleme der Zweiten: „Wir wissen, dass es Ograk in dieser Saison schwer hat. Mit Theres haben wir jetzt einen Fachmann mit Stallgeruch gefunden, der genau der richtige Mann ist.“