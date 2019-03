Mit nur einem schmalen Kader von sechs Spielern traten die Warendorfer an. Beide Mannschaften erwischten einen guten Start. Nach einem abwechslungsreichen ersten Viertel führte die WSU knapp mit 18:16.

Anschließend verloren die Warendorfer vor allem in der Offensive völlig den Faden. Weil sie aus dem Spiel heraus kaum noch punkteten und auch an der Freiwurflinie einige Möglichkeiten vergaben, konnte Kinderhaus das zweite Viertel mit 16:6 deutlich für sich entscheiden und ging mit einer 32:24-Führung in die Halbzeitpause.

Durch den zwischenzeitlichen Einbruch ließen sich die Gäste jedoch nicht beirren, den dritten Abschnitt holten sie sich mit 18:17. Im letzten Viertel legten die Warendorfer dann dank vorbildlichen Einsatzes in der Defensive noch einmal kräftig zu. Mit einer starken Manndeckung konnten sie den Gastgeber in Schach halten. Da es auch in der Offensive jetzt deutlich besser klappte als zuvor, erkämpften sich die Warendorfer am Ende einen hauchdünnen, aber durchaus verdienten 65:61-Erfolg.

Warendorf: Joachim (25), Bürgel (17), Etgaras (14), Stratmann (4), Kröger (3), Harnischmacher (2).